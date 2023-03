Bologna Fc, Thiago Motta punge Arnautovic: “Si faccia trovare pronto”

Thiago Motta e Marko Arnautovic si salutano nel post Inter

Bologna, 17 marzo 2023 – "E’ stata una chiacchierata molto positiva, ma non ci siamo detti nulla che già non sapesse. Lui sta bene, si sta allenando e deve solo farsi trovare pronto quando avrà la sua opportunità". Se Thiago Motta riuscisse nell’impresa di citare, anche per sbaglio, il nome di Marko Arnautovic ogni volta che è chiamato a rispondere a una domanda sul nazionale austriaco altroché allenatore del mese di febbraio: diventerebbe il tecnico dell’anno. Impossibile però, con questi risultati e con quel sorriso a trentadue denti che esibisce anche di fronte alle domande più scomode, non provare simpatia per Thiago.

Che poi il tecnico rossoblù sia un maestro nell’arte del dribblare le domande è assodato, così com’è assodato che, se potesse, in nome di quel merito che è la sua stella polare ineludibile oggi Thiago ribattezzerebbe volentieri Arnautovic Centravanti-3, non foss’altro che per eliminare l’imbarazzo che gli compare sul volto ogni volta che in sala stampa viene sfiorato il tema del capocannoniere a caccia del posto perduto. Perché Centravanti-3? Perché domani a Salerno in quel ruolo il favorito resta Barrow e non ci stupiremmo se nelle gerarchie interne Zirkzee continuasse a essere la seconda scelta. Vedremo.

Innanzitutto le condizioni di Orsolini, sempre alle prese con l’infiammazione al retto addominale e dunque ancora tra color che son sospesi. "Riccardo vorrebbe esserci – dice il tecnico – decideremo dopo l’ultimo allenamento: l’importante è che, come tutta la squadra, sia al massimo". Altro comandamento ineludibile delle tavole della legge di Motta: chi è all’80-90 per cento resta a guardare. E sembra un richiamo non casuale ad Arnautovic l’affermazione secondo cui "la cosa più importante è il Bologna", e a seguire "la preparazione della prossima partita". Vale anche quando gli chiedono della lotta per il settimo posto e dei suoi piani per il futuro. "Onestamente non faccio tabelle e non guardo alla classifica – dice Motta –. Io guardo solo partita dopo partita, anzi allenamento dopo allenamento. La vivo così e cerco di trasmettere questa mentalità alla squadra, perché lo ritengo il modo giusto per svolgere il nostro lavoro al massimo. Se ho parlato con Saputo di quello che accadrà dopo giugno? No. Perché, lo ripeto, per me conta solo la prossima partita".

Sotto con la Salernitana allora: "E’ una squadra che sta bene, che dopo il punto strappato al Milan ha trovato ancora più fiducia, che in campo sa quello che vuole, si difende bene e quando recupera palla e attacca sa rendersi pericolosa". Ultima domanda sul Centravanti-3: Thiago, che cosa ti piace di Arnautovic? "Mi piace, come di tutti i ragazzi, la disponibilità e la voglia di dare una mano. Ma possiamo cominciare la partita solo in undici e deciderò quando sarà il momento per ognuno di loro". Nel calcio in realtà basta un attimo per passare da Centravanti-3 a Centravanti-1. Stiamo con Thiago quando dice che "la cosa più importante è il Bologna". Ma è importante anche tornare a fare punti: uno nelle ultime due partite è pochino.