Bologna, il mantra Thiago. "Rinnovo e Champions?. Io penso solo alla Roma»

Testa alla Roma e obiettivo inedito. "Due partite di fila quest’anno non siamo ancora riusciti a vincerle", osserva Motta. Sottinteso: proviamo a sfatare l’ultimo tabù. E pazienza se tra il dire e il fare c’è di mezzo un uomo che ha segnato, in positivo, la carriera del Thiago calciatore e allenatore: José Mourinho. Quando pronunci il nome del primo artefice del Triplete dell’Inter, in quel 2009-2010 che i tifosi nerazzurri ricordano ancora con i lucciconi agli occhi, anche a Thiago si illumina il sorriso.

"Mourinho è stato e continua ad essere un grandissimo allenatore – dice Motta –. E’ un uomo con doti speciali, ma dietro ai suoi successi c’è tantissimo lavoro: il fatto che non abbia alle spalle una carriera ad alti livelli da calciatore rende ancora più grande quello che ha fatto e che continua a fare. Io gli voglio bene e lui questo lo sa. Gli auguro anche di continuare nel solco delle vittorie: ma non domenica contro di noi".

Mou se la riderà, prima però di dolersi per le pesanti assenze di Lukaku e Dybala che di fatto decapitano l’attacco giallorosso e rendono ancora più ghiotta, domani sera al Dall’Ara, la grande occasione rossoblù di mettere la freccia in quello che oggi, classifica alla mano, è uno spareggio molto anticipato per la zona Champions. "Quelli che giocheranno al posto di Lukaku e Dybala sono di altissimo livello – osserva Motta –. Nel corso di una stagione le assenze le hanno tutti, ma questo non deve farci abbassare la guardia. Dovremo essere attenti e svegli ma soprattutto dovremo attaccarli con equilibrio, perché la Roma non ha ha difficoltà a difendersi con un blocco basso e ripartire". Quanto all’inebriante aria di Champions che si respira da settimane sotto le Due Torri è qualcosa che non scalfisce i metodi di lavoro del tecnico né il suo stato d’animo.

"So di ripetere cose che già sapete – è la premessa –. I tifosi hanno diritto di sognare e noi abbiamo l’obbligo di preparare al meglio la prossima partita. Leggere gli elogi di persone che in passato hanno lavorato con me fa piacere ma io sono concentrato solo sul mio lavoro. Certo mi rendo conto che sono aumentate le richieste di intervista, dal Brasile e non solo: ma sapete come sono fatto, di interviste non ne rilascio".

Non dà interviste, non guarda la classifica e continua a respingere al mittente le domande su un rinnovo di contratto più che mai congelato: Thiago, te la sentiresti di essere l’allenatore del nuovo ciclo di Saputo? Espressione fissa e occhi spiritati che si sciolgono in un sorriso: "Quando ci saranno novità lo saprete".

Oggi invece ricorre il primo anniversario della scomparsa di Mihajlovic. "Sinisa ci ha insegnato a non arrendersi davanti alle difficoltà – dice Motta –. Lui per noi è uno stimolo e una spinta: spero che da dov’è adesso possa darci una mano a crescere". Il resto lo faranno i suoi ragazzi: "Io cerco di mantenere il mio equilibrio e so che altrettanto faranno loro: umiltà e piedi per terra". Pure conservare un po’ di voglia di volare però non guasterebbe.