Bologna, il rosa è il colore della discordia

di Marcello Giordano

La quarta maglia del Bologna torna a fare rumore e a scatenare la polemica. Se il 9 dicembre, nel giorno della presentazione online dell’iniziativa, social, influencer, lavoratrici e lavoratori si scatenarono contro il fatto che la maglia fosse stata pensata in collaborazione con Elisabetta Franchi, quando si avvicina la sfida con l’Atalanta a far discutere parte dei gruppi della Curva è il colore della stessa.

In principio, fu l’accostamento tra Bologna ed Elisabetta Franchi a far discutere, dato che la stilista fu presa di mira per alcune dichiarazioni sullo status delle lavoratrici che predilige scegliere. Questa volta è l’accostamento dei colori della maglia a far discutere. Il motivo appare più futile, ma per i tifosi attaccati alla maglia non lo è di meno.

Lunedì sera, nel posticipo della terzultima giornata del girone di andata, al Dall’Ara, il Bologna affronterà l’Atalanta: in rosa. Rosa come la maglia della Juventus e del Palermo, colore che con la storia del Bfc non centra nulla. E allora ecco il comunicato firmato da tre gruppi della Curva (Forever, Freak e 4 Cats e da Centro Coordinamento Clubs e Percorso della memoria), ma non da tutti.

Altro argomento che spacca quella curva che si presentò compatta a contestare e minacciare squadra e Thiago Motta dopo l’esonero di Mihajlovic.

"Ci viene propinato a fini commerciali giustificati da ragioni benefiche una maglia di un colore che non appartiene alla storia del Bologna: troviamo la scelta intrapresa dalla società l’ennesima ingenuità commessa nei confronti una piazza appassionata e con una solida e riconosciuta storia alle spalle, l’ennesima scelta miope presa senza un minimo occhio di riguardo ai tifosi e alla loro reazione ed esprimiamo quindi profondo biasimo".

Questa un estratto del comunicato di alcuni gruppi della Curva. La maglia sarà indossata unicamente contro l’Atalanta, e il ricavato delle vendite della quarta divisa e di quelle indossate dai rossoblù (che saranno messe all’asta) andranno a favore dell’associazione di Elisabetta Franchi che si occupa di animali. Ma come detto, un mese dopo le prime polemiche derivanti dal legame tra Bologna ed Elisabetta Franchi, questa volta è solo il colore della maglia a innervosire l’ambiente. Al di là del comunicato, sui social, c’è chi minaccia di porsi di spalle alla partita in segno di protesta, ma anche chi invita a non dare corda alla polemica o ritiene fuori tempo la mossa di parte della curva, che avrebbe dovuto muoversi un mese fa quando a far rumore fu l’argomento lavoro femminile.

Macron ha risposto nella persona di Gianluca Pavanello, chief executive officer dell’azienda: "Che il colore rosa non rispecchi i colori sociali è un dato di fatto: ma non lo rispettava neppure quella verde. Questa quarta maglia ha richiami rossoblù ed essendo una quarta maglia che verrà indossata una sola volta eccezionalmente a fini benefici vuole intercettare gusto diverso e in quanto tale può dividere. Ma se i problemi a Bologna sono questi, significa che tutto va bene. Detto questo: abbiamo disegnato una maglia lilla per la nazionale di rugby della Scozia: chissà che non porti bene a Ferguson".