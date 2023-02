Bologna-Inter, una super sfida in 5 duelli

In Inghilterra, che è la culla del calcio, li chiamano centrocampisti ‘box to box’: mezzali che vanno a pressare come i terzini quando la palla ce l’hanno gli altri e che poi bruciano il contachilometri per fiondarsi nell’area altrui con licenza di segnare. Da questo punto di vista, a prescindere dal fatto che domenica potrebbero essere anche dirimpettai, Lewis Ferguson e Nicolò Barella rappresentano due prototipi perfetti. Ferguson oggi si trascina qualche acciacco: ma perché è uno stakanovista impressionante. Motta gli ha fatto assaggiare il campo per il prima volta il 2 ottobre a Torino con la Juve e due partite dopo gli ha conferito i galloni da titolare. Titolare fisso, perché è da quel dì che lo scozzese non salta una partita.

Pure Barella è un tipo che la fatica se la mette in tasca: già 30 le presenze in stagione, condite da 6 reti. Ferguson invece si è fermato a 3 gol (scusate se è poco al primo anno) in 17 gare. Due che corrono e segnano. Solo che Barella ha uno stipendio da 4,5 milioni, Ferguson da 250 mila. Gap da colmare.