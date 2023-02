Bologna, la lunga marcia verso il sogno Europa

di Massimo Vitali

Diceva domenica sera Palladino: "A questo punto dovremo alzare l’asticella". L’allenatore del Monza, per la cronaca, a dispetto dei piani di ‘grandeur’ di Berlusconi e Galliani fin qui aveva sempre parlato di obiettivo salvezza. E il settimo posto? Mai così abbordabile, stante la penalizzazione della Juve.

E mai così contendibile da tante, vale a dire da quella folta pattuglia che ha piantato le tende nella terra di mezzo e di cui fa parte a pieno titolo anche il Bologna. Piantare è il verbo giusto, perché di tutte le potenziali concorrenti, eccezion fatta per una Juve che non immaginava di dover fare questo campionato e del sorprendente Monza, non ce n’è una che oggi corra o che in estate ambisse a entrare in Europa dalla porta di servizio.

Questo per dire che la marcia verso il settimo posto, che solo nel caso in cui l’Inter conquistasse la Coppa Italia varrebbe la qualificazione alla Conference League, più che uno sprint assomiglia a una lunga maratona che da qui a giugno consumerà i suoi passaggi decisivi, non ultimi quelli della giustizia sportiva in merito al destino finale della Juve. Mille variabili e quasi nessuno, come detto, che corre. Non il Torino, che ha appena regalato la prima boccata d’ossigeno a Pioli in campionato. Non l’Udinese, che dopo il pari in casa col Sassuolo è stata accompagnato nello spogliatoio dai fischi. Men che meno l’Empoli, a cui ha evitato il ko casalingo proprio l’ex rossoblù Vignato. A questa partita a ‘ciapa no’ domenica hanno partecipato anche i rossoblù, che regalando i tre punti al Monza hanno lanciato una potenziale concorrente perdendo una formidabile occasione di fare il salto.

Dopodiché la parola Europa a Casteldebole resta un tabù, infranto solo da qualche calciatore. Quando a Motta domani in sala stampa verrà chiesto se da Genova passa un treno per il settimo posto Thiago sorriderà e risponderà con l’ormai iconico "Testa alla Sampdoria!".

Del resto, con l’attacco ancora decapitato da infortuni e squalifiche, Motta è il primo a rendersi conto che è più saggio svicolare e aspettare il ritorno a pieno regime dei vari Arnautovic, Zirkzee, Medel, Soumaoro e Sansone, tutta gente utile a vincere le partite. In questa ipotetica maratona verso l’obiettivo non dichiarato il 6 marzo, giorno di Torino-Bologna, è comunque una data da cerchiare sul calendario. E lo saranno anche il 2 e 30 aprile quando cadranno, rispettivamente, le sfide casalinghe con Udinese e Juve.

Va da sé che un sol grido si leva dalla folta pattuglia: il ‘Fozza Inda’, perché vinca la Coppa Italia, pronunciato a suo tempo da Zhang. Altrimenti, per i rossoblù, resterà il solo obiettivo davvero dichiarato: i 52 punti fissati a giugno da Saputo.