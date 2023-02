Bologna Marathon 2023: domenica 5 marzo torna il grande evento sotto i portici

Il percorso della Bologna Marathon

Bologna, 28 febbraio 2023 – Domenica 5 marzo: Bologna capitale italiana della Maratona. Dopo un anno e mezzo torna la Maratona di Bologna, seconda edizione, con 6500 podisti previsti nelle diverse distanze in programma, di cui 4700 iscritti nelle tre gare competitive: la Bologna Marathon con i suoi 42,195 Km, la "30 Km dei Portici", dedicata a uno dei simboli più caratteristici e importanti della città e, dopo anni di stop, l'edizione XIX della Unipol Move RUN TUNE UP, storica mezza di Bologna. In calendario anche la Tecnocasa Bologna CityRun, un appuntamento ludico motorio aperto a tutti.

L’orario di partenza delle gare è anticipato alle 8.30, quando partirà la 21 km, a seguire tutte le altre. Ecco qui l’elenco delle strade chiuse e di come cambia la viabilità.

“Sarà una grande festa, da vivere tutti insieme - commenta Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del comune di Bologna-. Abbiamo fatto gioco di squadra, in sinergia col Comune di Bologna, coinvolgendo tante altre belle realtà. Questa maratona è un valore aggiunto per la nostra città, che deve imparare ad accogliere gli eventi sportivi anche quando hanno un impatto sulla viabilità. Abbiamo corretto il tiro su molti aspetti, organizzando tutto nei minimi dettagli: sarà un bellissimo momento di sport, musica e cultura, nel cuore di Bologna, e sono certa che i cittadini lo accoglieranno con il sorriso”.