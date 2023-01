Bologna mercato: per Kyriakopoulos ci siamo. Ma c’è da sciogliere il nodo Vignato

Kyriakopoulos, 26 anni, 12 presenze e 1 gol in questo campionato

Bologna, 30 gennaio 2023 – Se e quando nelle prossime ore le diplomazie di Bologna e Sassuolo avranno definito meglio la formula, Georgios Kyriakopoulos diventerà un calciatore rossoblù. Un’intesa di massima c’è, ma adesso serve trovare la quadra. Ieri, forse per fare un po’ di pressione sull’amico Fenucci, l’ad neroverde Carnevali prima che la squadra di Dionisi asfaltasse al Meazza il Milan ha detto: "Col Bologna stiamo parlando, ma per Kyriakopoulos ci sono anche altre situazioni. Siamo in fase di trattativa: vediamo se riusciamo a portarla a termine". Una versione che coincide con le parole che sull’argomento aveva speso in mattinata lo stesso Fenucci, intervenendo a margine della cerimonia al Dall’Ara per celebrare la memoria di Arpad Weisz: "Kyriakopoulos è un’operazione che speriamo di fare ma che va sistemata: prima deve ancora incastrarsi qualcosa". In quell’incastro potrebbe finire Emanuel Vignato, che il Bologna lo vorrebbe piazzare proprio al Sassuolo sfruttando la formula dello scambio di prestiti fino a giugno. Il Sassuolo, però, prima di lasciar partire Kyriakopulos e di mettersi in casa Vignato, deve definire alcune situazioni interne: da qui il risiko di incastri da risolvere entro le 20 di domani. Nell’attesa ieri il terzino sinistro greco ha pestato l’erba...