Bologna-Monza per il titolo di rivelazione

di Massimo Vitali

Basso profilo vs fuochi d’artificio. Crescita graduale da una parte e scalata esplosiva dall’altra. Allergia ai media qua e capacità di cavalcarli (perfino all’eccesso) là. In soldoni: il ‘piano piano’ di Joey contro il ‘tutto e subito’ di Silvio. Bologna-Monza è il faccia a faccia tra due proprietari che più diversi non si potrebbero immaginare. Due sole cose accomunano Saputo a Berlusconi: la corposa entità dei patrimoni di famiglia (con l’impero di Silvio che però vale un po’ di più) e la felice intuizione di aver puntato, a settembre, su allenatori giovani e pieni di ottime intenzioni. Se il segreto di Bologna e Monza, che oggi si candidano al titolo di squadre rivelazione della serie A, sta nelle magate di Thiago Motta (40 anni) e Raffaele Palladino (38) è perché a un certo punto della stagione i due club hanno avuto la forza di rompere con i vecchi schemi e aprire al nuovo che avanza. Dopodiché cominciano le enormi differenze di proclami e stile.

Quando qualche giorno fa Berlusconi ha portato la squadra a Villa Germetto per festeggiare la storica vittoria del Monza in casa della Juve chi lo ha ascoltato a tavola dev’essersi dato qualche pizzicotto: "Vogliamo rendere questa squadra ancora più forte. E vogliamo vincere lo scudetto: l’anno prossimo o tra due anni". La parola scudetto Saputo la pronunciò furtivamente nell’estate 2015, con la promozione in A ancora calda. "Punto a riportare in dieci anni il club ai fasti del passato, per poter lottare per l’Europa e lo scudetto", disse allora Joey, che forse nel frattempo se ne sarà pentito visti i risultati dei suoi otto anni di A e i successivi riposizionamenti verso traguardi assai più abbordabili, come i 52 punti indicati la scorsa estate.

Nella sua bulimia comunicativa senza freni Berlusconi in realtà ha fatto ben di peggio, come quando a dicembre promise pubblicamente ai suoi giocatori, in caso di vittoria in casa di una grande, un pullman di ragazze di facili costumi (eufemismo): gaffe passata alla storia. Sta di fatto che Silvio ha preso le redini del Monza nel settembre 2018 e in poco più di quattro anni lo ha portato dalla C all’attuale decimo posto in A. In questi quattro anni di ascesa tumultuosa non ha badato a spese, lasciando sul piatto 120 milioni: la metà dei 240 messi da Saputo per pareggiare i bilanci di Casteldebole e tenere costantemente il Bologna in A. Per lo stadio Silvio se l’è cavata con 25 milioni di maquillage al vecchio Brianteo, mentre il Dall’Ara che trasuda storia a Joey costerà, una volta realizzato, più di cento milioni. Il settimo posto a portata di mano, con vista Europa, fin qui non ha solleticato gli appetiti di Berlusconi. Quanto agli appetititi di Casteldebole, impossibile in questi giorni trovarne traccia nelle parole di Saputo, di Motta e dei dirigenti. Basso profilo nei secoli dei secoli.