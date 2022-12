Bologna-Orsolini, nulla di fatto

di Marcello Giordano

Nessuna fumata bianca in vista. Ma neppure nessuna rottura. Non ancora almeno. La partita relativa al rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini è destinata ai tempi supplementari. L’agente aveva fatto pervenire le condizioni necessarie per intavolare la trattativa, come da richiesta del club, a due giorni da Natale, rompendo gli indugi: una proposta di rinnovo alle condizioni attuali era sul tavolo fin dall’estate, alla quale il numero 7 e il suo entourage ancora non avevano risposto, segno che sperano in qualcosa di più degli attuali 900mila euro più bonus per per prolungare l’attuale accordo in scadenza al 30 giugno 2024. Per l’esattezza, Orso spera in una cifra che si aggira intorno agli 1,3 milioni più bonus.

Troppi: questa, almeno, è la risposta che è stata filtrata all’entourage di Orsolini nelle ultime ore. Non c’è stato incontro, ma contatti sì. E per gli uomini mercato rossoblù, ovvero Sartori e Di Vaio, 1,3 milioni per un calciatore in difficoltà nell’ultimo anno e mezzo e in fase di rinascita negli ultimi mesi, dopo l’arrivo di Thiago Motta, sono troppi. Anche Claudio Fenucci, ministro dei conti rossoblù, pare non essere concorde con un rinnovo al rialzo e ha rinviato la partita al ritorno a Casteldebole, dopo Capodanno. Ma di base, la posizione del Bologna, pare una soltanto: rinnovo immediato alle cifre proposte dal Bologna (massimo un milione a stagione), oppure se ne potrà riparlare a Primavera. Della serie: due gol in campionato e le ultime amichevoli non possono giustificare un aumento dall’attuale milione circa a 1,3 più bonus: se questo è quello che Orsolini chiede, dovrà dimostrare di meritarlo nella seconda parte di stagione, anche a rischio di non trovare un accordo e di arrivare in estate a un anno dalla scadenza, con la probabilità da parte della dirigenza rossoblù di dover considerare una cessione estiva.

D’altronde, con 1,3 milioni di ingaggio Orsolini salirebbe al terzo posto della classifica dei giocatori più pagati dopo Arnautovic (3 milioni netti), Sansone e Soriano (1,6), questi ultimi in scadenza e destinati all’addio (Sansone) o al rinnovo più che dimezzato (Soriano ci spera, ma si tratterà a primavera). Con 37 gol in rossoblù, Orsolini è il miglior marcatore dell’era Saputo.

Ma da gennaio a oggi ha segnato sei reti e nelle ultime due estati è sì rimasto, ma il suo entourage aveva comunque cercato possibilità di mercato altrove, poi respinte dalla dirigenza rossoblù.

Ergo, ora il Bologna è pronto a trattare solo alle proprie condizioni: se Orsolini vorrà trattare alle proprie, dovrà farlo a tra aprile e maggio, a suon di gol. La palla torna tra i piedi di Orsolini e dell’agente Michelangelo Minieri: se vorranno rinnovare, potranno prendere appuntamento accettando le condizioni rossoblù.