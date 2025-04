Bologna: prestazione deludente, difesa in difficoltà nella sconfitta contro l'Atalanta

Ravaglia 5,5 Un po’ passivo sulla zampata-gol di Retegui. E troppa approssimazione nei disimpegni. Purtroppo è in piena sintonia con la giornata no della difesa.

De Silvestri 6 Dalla sua parte Lookman fa quasi scena muta. E dove non arriva la gamba supplisce l’esperienza. Per uno che non faceva il titolare dal recupero col Milan (27 febbraio) è una prestazione da non disprezzare.

Beukema 5,5 Due gol subiti nella zona nevralgica dell’area chiamano in causa anche il pilota del reparto. Stranamente impreciso: ma succede anche ai migliori.

Miranda 5 Dorme tra due guanciali quando al 2’ Bellanova gli sfila alle spalle e propizia l’1-0. Poi riemerge parzialmente, ma non è mai un fattore positivo della partita. Nemmeno quando, per nervosismo, si fa ammonire nel finale.

Freuler 5,5 Non è in discussione la quantità, bensì la qualità. Pasalic che si fa una passeggiata in area nell’azione del 2-0 è anche responsabilità sua. Per una volta non è profeta in patria (la sua ex casa atalantina).

Pobega 6 Titolare un po’ a sorpresa si cala l’elmetto e almeno prova a mettere un argine alla fisicità straripante dei nerazzurri: riuscendoci.

Orsolini 5 È elettrico, prova a saltare l’uomo ma non gli riesce, tira una volta in porta e lo murano. In sintesi: tanto fumo e niente arrosto.

Fabbian 4,5 Nei piani di Italiano avrebbe dovuto fare l’Odgaard. E invece al tirar delle somme è complicato anche accorgersi che fosse in campo. Occasione sprecata.

Dallinga 5 Qualche sponda, un po’ di lavoro sporco, ma tasso di pericolosità pari a zero. In area, dove dovrebbe incidere, non si fa mai trovare pronto. Ha una giustificazione che si chiama pubalgia, ma quanto manca Castro...

Casale 6 Entra ed esce dopo 22 minuti per una spalla ammaccata.

Dominguez 6 Parte bene, si spegne un po’ alla distanza ma almeno è vivace.

Cambiaghi 5 Non gli manca l’energia ma non gli riesce quasi nulla.

Holm 6 Diligente, anche se a mezzo servizio e utile solo nel finale.

Erlic 5 Sempre in ritardo, sempre fuori posizione. Sembra un pesce fuor d’acqua.

Italiano 5,5 Senza cinque titolari la sua squadra fa quel che può: decisamente poco. L’approccio choc non è da Bologna, ma anche i più bravi a volte possono fare cilecca. Nel finale l’infortunio in corsa di Casale lo costringe a tenere nella faretra la freccia Castro. Ma la partita il suo Bologna l’ha persa nei primi venti minuti.

Voto squadra 5

Massimo Vitali