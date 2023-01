Bologna: Sansone out, ma torna Arnautovic

di Marcello Giordano

Neppure il tempo di gioire per il Nicola Sansone ritrovato di Udine e per una soluzione in grado di mettere una toppa all’emergenza infortuni, che l’emergenza si allarga. Il numero dieci si ferma e non sarà cosa breve.

Alla Dacia Arena Sansone ha riportato una frattura scomposta del quinto dito del piede destro in seguito a una botta rimediata da Becao nel corso del secondo tempo, dopo il gol segnato: i tempi di recupero si aggirano intorno alle quattro settimane, ovvero un mese. Niente Lazio, Cremonese, Spezia, Fiorentina, Monza e forse Sampdoria.

Niente intervento chirurgico: se non altro, non c’è beffa oltre al danno. Di certo c’è pure che, visto che il rientro è previsto a metà febbraio, date le sue condizioni, difficilmente il gol segnato farà arrivare a Sansone offerte di mercato che cambino i piani previsti: ovvero la permanenza. Ci sarebbe pure una buona notizia e arriva da Arnautovic: uscito infortunato al piede dall’Olimpico in seguito a un duro intervento di Cristante e apparso visibilmente claudicante sugli spalti contro l’Atalanta, il numero nove è stato rivisitato ieri dallo staff medico, che confida di rimetterlo a disposizione di Motta tra una settimana, scongiurando uno stop più lungo inizialmente previsto. Ma questo significa comunque niente Lazio e Cremonese e una probabile partenza dalla panchina con lo Spezia. Brucia i tempi di recupero per riprendersi il Bologna o per mettersi in mostra sul mercato? E’ questa la domanda che diversi tifosi si facevano ieri, in seguito ai rumors usciti circa un interessamento dell’Everton per il numero 9 rossoblù, cercato in estate dal Manchester United. All’epoca il Bologna rifiutò 8 milioni di euro, adeguando il contratto all’attaccante (3 milioni netti a stagione). Oggi, invece, l’Everton non ha ancora recapitato offerte a Casteldebole, è penultimo e non ha l’appeal dei Red Devils (quarti a un punto dal secondo posto) e sopratutto vanno cercando un prestito con diritto di riscatto: per il Bologna non se ne parla neppure.

Gli inglesi hanno sondato pure Beto dell’Udinese e Zapata dell’Atalanta e rischiano di prendere un due di picche dai rossoblù, qualora sondaggio e offerta diventassero ufficiali.

Ufficiale, invece, data l’emergenza in attacco, è la necessità di rilanciare Barrow e Zirkzee.

Il primo partirà dal primo minuto domani all’Olimpico, con Zirkzee pronto alla staffetta e con Soriano e Aebischer che dovrebbero agire a sostegno nel 4-2-3-1, facendo riposare orsolini per la Cremonese.

Dovrebbero tornare anche Dominguez e Medel in mediana, mentre in difesa a destra potrebbe essere impiegato Cambiaso con Posch o Sosa a concedere un turno di riposo a Lucumì.

Insomma, pochissimo turn over, a dimostrazione di come il Bologna se la voglia giocare con la Lazio. Con l’obiettivo di rilanciare però Barrow in primis e Zirkzee: chiamati pure loro a unirsi al coro di coloro che hanno dato un segnale di ripresa a Thiago e al Bologna.