Bologna, Saputo arriva e disegna il futuro

di Massimo Vitali

Rinfrancato dalla boccata d’ossigeno della vittoria in Major League Soccer del suo Cf Montreal, che con i tre punti strappati sabato notte al New York Red Bulls ha puntellato una classifica che si era fatta da incubo, Saputo in settimana si appresta a tornare sotto le Due Torri. Il suo sbarco a Casteldebole è previsto per venerdì, anche se conferme ufficiali sull’esatta tempistica ancora non ce ne sono. Cambia poco. La sostanza è che Joey torna in città perché vuole gustarsi dal vivo il big-match con la Juve, confidando che dopo il passaggio a vuoto di Verona il Bologna di Thiago torni a mostrare il volto baldanzoso che negli ultimi mesi ha fatto scoprire all’azionista di maggioranza che possedere un club di serie A non contempla solo l’obbligo di risanare passivi di bilancio ma può anche regalare gioie sportive sul campo. Dalla Juve al futuro di Motta il passo è breve. Dopo la sfida con i bianconeri di domenica notte al Dall’Ara in teoria per il club ci sarebbe tutto il tempo per intavolare con Thiago, che ha il contratto anche per la prossima stagione, una chiacchierata sui programmi per il Bologna che verrà.

L’ultima volta che a fine marzo ha affrontato l’argomento senza chiudersi a riccio di fronte alle domande dei giornalisti Motta ha detto: "La basi per potere crescere qui ci sono. Per me sono importanti gli obiettivi: ne parleremo insieme per potere arrivare a un consenso su quello che si deve fare".

Qualche giorno fa, sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, è arrivata la risposta indiretta del diesse Marco Di Vaio: "Thiago a Bologna sta bene ed è una persona seria. A fine campionato parleremo di tutto".

In questa storia la tempistica ha un peso. Il confronto tra club e allenatore sui programmi futuri andrà in scena dopo la Juve o solo a giugno, quando sarà chiaro il piazzamento della squadra in campionato, il destino giudiziario della Juve e dunque la fisionomia della nuova stagione che attenderà i rossoblù?

Bella domanda, a cui oggi una risposta non c’è. Nonostante in sala stampa scansi sempre le domande sul suo futuro come la peste Thiago ha chiaro nella testa il percorso che vorrebbe fare e altrettanta chiarezza chiederà ai suoi interlocutori di Casteldebole.

Saputo fino qui con i predecessori Donadoni e Mihajlovic ha sempre demandato colloqui strategici e scelte tecniche (fondamentalmente rinnovi ed esoneri) ai suoi dirigenti, entrando in tackle una sola volta, nel settembre 2021, quando di fatto fu un suo diverbio nella tribuna di Empoli con Walter Sabatini a decretare la fine del rapporto con l’uomo mercato. Di certo c’è solo che tra una settimana, quando in teoria potrebbe esserci un primo abboccamento, né il Bologna né Thiago avrebbero chiari gli scenari che invece si delineerebbero a giugno.

Per fare un esempio concreto: con le coppe alle battute decisive anche qualche big (in Italia o all’estero) eventualmente interessata a Motta oggi dovrebbe attendere l’evolversi degli eventi. Partita a scacchi che si annuncia lunga. Con Saputo che potrebbe muovere la prima pedina.