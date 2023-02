Bologna, sei personaggi in cerca del nove

di Massimo Vitali

In principio fu Arnautovic. Ed è stato proprio il suo infortunio, il 4 gennaio all’Olimpico, a mettere Thiago Motta nella spiacevole condizione di dover mandare in scena la commedia dei sei personaggi in cerca …del ‘nove’. Arnautovic, Sansone, Barrow, Soriano, Zirkzee e da ultimo Ferguson: sei rossoblù diversi, nelle otto partite ufficiali giocate nel 2023, alternati nel ruolo strategico di centravanti. In realtà il ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Pirandello è un dramma. Ma poiché per quanto possa apparire drammatico giocare senza un centravanti di ruolo si parla pur sempre di calcio, il passo falso col Monza non ha nulla di drammatico ma affonda le sue radici nelle naturali difficoltà a trovare valide alternative quando le prime punte alloggiano in infermeria.

Riassunto delle otto puntate del 2023 rossoblù. Il 4 gennaio in campionato con la Roma s’infortuna Arnautovic, che all’Olimpico era il centravanti designato. Nelle successive due sfide di campionato, al Dall’Ara con l’Atalanta e sul campo dell’Udinese, il ‘nove’ è Sansone, che fa scena muta con la squadra di Gasperini e invece decide la partita della Dacia Arena con uno splendido gol, macchiato, per così dire, dall’infortunio che tuttora lo tiene ai box, ma da cui Thiago spera che possa guarire in prospettiva Sampdoria. Il 19 gennaio in Coppa Italia con la Lazio il ruolo di centravanti tocca a Barrow: ma è impossibile fare il ‘nove’ in una squadra che in rare circostanze supera la metacampo. Per questo quattro giorni dopo in campionato con la Cremonese Motta vara Soriano ‘falso nove’: primo tempo da fantasma, ma nel frattempo ‘Lazzaro’ Zirkzee risorge e dall’infermeria si fionda in campo. L’olandese fa il centravanti di scorta con Spezia e Fiorentina e, pur senza il suo contributo di gol, arrivano due vittorie. Poi Zirkzee si rompe, Arnautovic conquista una convocazione in extremis ma col Monza Thiago, non fidandosi di questo Barrow, decide di inventarsi un altro ‘falso nove’: questa volta la scelta su cade su Ferguson.

Bilancio delle 8 partite con l’alternanza del centravanti: 3 vittorie, un pari e 4 sconfitte. E in queste 8 partite una sola volta ha segnato colui che Motta ha schierato al centro dell’attacco: Sansone il 15 gennaio a Udine. Ora con Arnautovic squalificato e Zirkzee di nuovo in infermeria, per il viaggio in casa Samp Motta è appeso al ritorno (possibile) di Sansone e alle lune di Barrow. La morale è: dove vai se il centravanti non ce l’hai?