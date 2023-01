Bologna senza vento in Coppa: un brutto ko

di Gianmarco

Marchini

Forse abbiamo frainteso. Avevamo capito che il Bologna avesse una voglia matta di stupire in Coppa Italia. Ma in campo, di questa voglia, nemmeno l’ombra. Tante ombre, quelle sì. I rossoblù fantasmi di loro stessi. Irriconoscibili rispetto ai gladiatori della vittoria alla Dacia Arena di Udine.

L’unico fedele all’immagine fin qui data di sé, è Joaquin Sosa che in tre partite in cui ha giocato almeno un tempo ha partecipato da complice a tre sconfitte: con Juve, Inter e Lazio, appunto. Cinque presenze in tutto per l’uruguaiano, troppe poche per pronunciare sentenze. Concediamogli l’attenuante del tempo, così come a Thiago vanno riconosciute le grandi difficoltà nel gestire un momento di totale emergenza.

Ma dopo l’emozionante pre-partita condiviso nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, la Lazio non ha mostrato alcuna pietà per il povero avversario pieno di cerotti, con Sarri che a questa Coppa s’aggrappava con le unghie di chi ha le gambe a vuoto in un burrone. Brutta aria quella attorno al comandante Maurizio, finito sotto il fuoco (poco) amico di Tare per una qualificazione Champions da centrare a tutti i costi: figuriamoci se poteva fallire ieri sera. Non lo tradisce la sua Lazio, pur priva di tante certezze, su tutte quella con la c maiuscola: Ciro Immobile.

Non c’era il peggior incubo in campo, e allora il mostro, Sosa, se l’è creato da solo: clamoroso il pallone che al 33’ Pedro gli soffia da sotto il naso e serve a Felipe Anderson per il più facile dei gol. Ai biancocelesti in fondo basta questo: una sola accelerata per tagliare il traguardo dei quarti di finale. Il resto è tanta accademia di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in mezzo alla quale Moro cerca di costruire qualcosa e Dominguez cerca di metterci qualche pezza. Altra prova disastrosa di Cambiaso a destra, altra prova insipida dell’olandese scostante Schouten, vertice basso di un 4-1-4-1 che non partorisce nemmeno un tiro verso Maximiano, il portiere che al debutto in campionato aveva regalato un grande vantaggio ai rossoblù facendosi espellere dopo 7’. L’aveva poi vinta la Lazio in rimonta quella partita, così come in rimonta s’era fatta riprendere e battere dal Lecce e pareggiare dall’Empoli in questo inizio di 2023.

Passaggi a vuoto che, insieme all’impresa di Udine, avevano fatto montare le speranze del Bologna di continuare la strada in quella Coppa Italia tanto decantata nelle intenzioni dai dirigenti rossoblù e dallo stesso Motta. Ma ieri non era proprio serata. Confusi e infelici, i ragazzi di Thiago. Confuso più di tutti, Orsolini, trapiantato a sinistra per tenere basso Lazzari con Aebischer a destra, una mossa che produce il nulla totale in campo, ma su cui il tecnico tira dritto per sessanta minuti fino a schiantarsi contro il muro dell’evidenza. Ormai, però, la partita si è incanalata in un’inerzia tutta favorevole alla Lazio. Così quando al 19’ della ripresa, entrano Zirkzee e Soriano è già tardi per stravolgere gli equilibri e il Bologna non ci crede più. E si spoglia di qualsiasi volontà quando passano tre minuti e Medel, subentrato dopo l’intervallo, è costretto ad abbandonare il campo per un risentimento al quadricipite destro. Si teme un lungo stop. Di sicuro, salterà la sfida di lunedì sera con la Cremonese. Poteva andare peggio di così?