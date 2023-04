Bologna, un Dall’Ara con vista sull’Europa

di Massimo Vitali

Dall’Ara stracolmo. Milan in versione ’Gran riserva’ (e con la testa alla Champions). Vento in poppa di una classifica che a questo punto della stagione da vent’anni non era così bella. E quel profumino d’Europa che aleggia sotto i portici in grado finalmente di togliere il coperchio ad ambizioni troppo a lungo sopite.

Miscelare con cura al ‘mottismo’, che è la filosofia vincente di un allenatore che rende semplici anche le missioni più apparentemente impossibili (vedi la vittoria in casa dell’Atalanta), e ne esce il quadro di un Bologna-Milan in cui, vista dalla sponda bolognese, sognare, o quantomeno osare, si può. Piedi per terra, è il sunto del Motta-pensiero espresso nel nel giovedì di antivigilia. Ma in alto i cuori: o almeno quelli dei 28-29 mila che oggi riempiranno il Dall’Ara come nei giorni belli in cui l’Europa rossoblù non era un oggetto proibito del desiderio, bensì una realtà tangibile.

Il Bologna non batte il Milan al Dall’Ara dal marzo 2002: quel 2-0 firmato da Fresi e Cruz fece da preludio al settimo posto finale, con annesso Intertoto. L’Intertoto di allora oggi si chiama Conference League e, nonostante l’eventuale approdo dei rossoblù alla competizione sia legato a mille variabili, il settimo posto della Juventus in questo momento dista un solo punto.

Ergo: sognare ad occhi aperti è possibile. E poi c’è il fattore Dall’Ara, che oggi non sarà un esclusivo fortino rossoblù, come accade ogni volta che sotto le Due Torri è di scena una big.

Anche i tifosi rossoneri oggi faranno sentire la loro voce in uno stadio che ha già oltre 28 mila presenze garantite e che alla fine potrebbe sfiorare il tutto esaurito. Ma erano tanti anche i tifosi nerazzurri lo scorso 26 febbraio, quando il gol di Orsolini, oggi assente per via della squalifica rimediata ingenuamente in quel di Bergamo, ricacciò in gola le ambizioni alla squadra di Simone Inzaghi.

L’avversario di oggi si chiama Stefano Pioli, quel gentiluomo (e ottimo allenatore) che sulla panchina rossoblù nel 2011-12 firmò il nono posto a 51 punti, un traguardo che fino all’arrivo a Casteldebole di Motta per il Bologna di Saputo pareva un Everest impossibile da scalare.

Con Thiago invece ‘c’est plus facile’: anche le cose apparentemente più complicate. Se a luglio ci avessero detto che il Bologna ad aprile avrebbe affrontato il Milan senza tre uomini del calibro di Arnautovic (ancora convalescente), Orsolini (squalificato) e Soriano (infortunato) forse ci saremmo arresi a un destino che pareva già scritto.

Invece Motta oggi in attacco non farà una piega. Adatterà un centrocampista all’ala (Aebischer), consegnerà verosimilmente la maglia di centravanti a uno che centravanti non è (Sansone), punterà sul rigenerato Barrow e si terrà un asso nella manica (Zirkzee), sempre che non decida di calarlo subito sul tavolo.

E’ la chiave del ‘mottismo’: tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Però che goduria, oggi, vedere il popolo rossoblù che riempie il suo stadio sognando l’impresa.