Bologna, un derby da urlo: l’Europa ora chiama

di Gianmarco

Marchini

Giura Thiago che la classifica, lui, non la guarda. Per Orsolini questo non è assolutamente il momento di guardarla. Noi, scusate, ma la guardiamo, eccome: perché una classifica così luminosa non la si vedeva chissà da quanto tempo. Erano tredici anni che il Bologna non sbancava Firenze. Maledizione spezzata ieri, con una vittoria pesantissima firmata da Orso e da Posch. Già ancora loro, come con lo Spezia, a conferma che non è stato un caso. Perché questo Bologna griffato Motta non è un caso.

Lo certificano i numeri. Sette vittorie nelle ultime undici partite, tre nelle ultime quattro, per un totale di ventinove punti che valgono una poltrona da condividere con l’Udinese all’ottavo posto in classifica. Ad appena una lunghezza c’è il Torino settimo, primo posto utile nella zona Europa, conn eventuali preliminari di Conference League se una delle prime sei classificate dovesse vincere la Coppa Italia. Se, se e se, certo: ma intanto avviciniamoci.

Lasciateci sognare, ’che per tornare con i famosi piedi per terra, casomai, c’è tutto il tempo di questo mondo. Lasciateci sognare anche perché sono sogni che affondano le radici nella realtà. Questo Bologna è una squadra con un’identità ormai precisa, con una consapevolezza fortissima e con margini di miglioramento molto ampi. Mettere Orsolini sotto la lente d’ingrandimento per capire l’evoluzione rossoblù. Il ragazzo era ai margini di Casteldebole, ora è uno dei leader di un gruppo orfano dal 4 gennaio del lìder maximo. Senza Arnautovic, adesso chi segna? Serpeggiava il timore sotto i portici. Tranquilli, ha detto Orso. Tre gol e due assist nelle ultime cinque gare: una crescita esponenziale per un ragazzo che sembra finalmente essersi scrollato di dosso quella discontinuità cronica che ne minacciava la carriera. Orso, adesso, è un giocatore a fuoco, (quasi) sempre dentro la partita, che lotta e dipinge. Ma soprattutto freddo, decisivo: come nel rigore che al 14’ spiazza Terracciano e vale l’1-0. O come nella pennellata da calcio d’angolo per l’ennessima incornata di Stefan Posch che all’inizio della ripresa riporta avanti i rossoblù dopo il pari viola di Saponara (19’) su un’uscita disgraziata di Skorupski. E proprio Saponara con una rovesciata (35’) aveva messo sulla traversa il possibile 2-1. Ma questo Bologna ha dimostrato di essere più forte delle assenze e degli episodi. E anche dei pronostici, perché in pochi avrebbero pensato a un impatto così di Posch, altro grande protagonista con quattro reti di questo bellissimo coro rossoblù. Già, di questo si tratta: di un insieme armonico di voci.

Tra queste, c’è quella di Zirkzee a cui ieri è mancato soltanto il colpo da solista per coronare un’altra grande prova da centravanti. L’olandesino è destinato a lasciare il segno, magari già domenica quando al Dall’Ara arriverà il lanciatissimo Monza di Palladino. A proposito, mancherà Lucumì, ieri un gigante nella difesa orfana pure di Soumaoro: il colombiano si è messo in saccoccia sia Jovic che Cabral, ma un’ammonizione ingiusta (intervento a palla piena) gli farà scattare la squalifica. Thiago spera almeno di ritrovare Medel. Non dovesse farcela, nessun problema: questo Bologna non dipende da nessuno e non ha obblighi di classifica. E allora, scusateci ancora: perché non sognare?