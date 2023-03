Bologna, un weekend di sport per ricordare Serafino D’Onofrio

A Raffaella Pannuti il premio Serafino D'Onofrio (foto Schicchi)

Bologna, 17 marzo 2023 – Un weekend per ricordare Serafino D’Onofrio e un premio alla sua memoria. Ad un anno dalla scomparsa del presidente provinciale di Aics, avvenuta il 21 marzo 2022, l’associazione sportiva insieme al Quartiere Santo Stefano e alle associazioni sportive che fanno parte dell’Aics, ha voluto ricordare la figura del compianto presidente.

Sindacalista Uil, dirigente PSI, consigliere comunale e del Quartiere Santo Stefano, per citare solo alcune tappe della sua storia, l’impegno politico di D’Onofrio andava di pari passo con l’amore per lo sport. Per questo motivo, Aics Bologna ha deciso di ricordarlo con un weekend di attività sportive nei suoi impianti tra tornei, allenamenti aperti e prove gratuite, ma anche una serie di eventi culturali e di promozione sociale.

A presentare la due giorni di appuntamenti sono stati presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole, padrona di casa e il presidente Aics Bologna Niccolò Perrone.

Lo stesso Perrone ha poi consegnato alla presidentessa della Fondazione Ant Italia Onlus, Raffaella Pannuti, il premio Serafino D'Onofrio - Risorse Sociali, istituito assegnato alla fondazione, visto il prezioso aiuto fornito dalla Fondazione a Serafino e alla famiglia nei momenti più difficili della malattia.

Vedi, prova e fai, un motto che calzerebbe a pennello per Serafino d’Onofrio e che ben identifica la due giorni di sport che attendo i bolognesi.

Il programma

Sabato 18 marzo

Impianto Sportivo Achille Baratti (ex Sferisterio) – piazzale Baldi 1 (Dalle 16 alle 20)

Torneo di calcio: Torneo Genitori-Figli, Triangolare FSSI C5 Over40, campo Futsal

Prova di pallavolo: allenamenti liberi, sessioni di mezz’ora a campo intero o versione beach volley, campo volley

Allenamenti aperti di pallacanestro: giochi a canestro unico, campo basket

Domenica 19 marzo

Piscina Sterlino – via Murri 113 (Dalle 9.30 alle 13.30)

Due dimostrazioni di waterbasket da 20/30 minuti, vasca 50 mt

Prova Acquagym – HydroBike

in alternanza, apertura di lezioni da 40 minuti di acquagym e hydro bike, retro vasca da 50 mt

Torneo di pallanuoto su due campi piccoli 7vs7, vasca da 50 mt

Lunetta Gamberini – via degli Orti 60 (Dalle 16 alle 20)

Partite di pallamano e basket

Due prove di calcio da 40 minuti, campi esterni

Basket Playground

Dalle 17.30 alle 18.30 torneo 3 vs 3 a un canestro, campi esterni