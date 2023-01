Bologna, una Coppa di rimpianti Intanto oggi arrivano i due Saputo

di Massimo Vitali

Oggi, salvo cambi di programma dell’ultima ora, Casteldebole riaprirà le porte ai Saputo. Questa volta da declinare al plurale, perché l’azionista di maggioranza Joey dovrebbe portare con sé il figlio Luca, che resterà per un po’ di tempo sotto le Due Torri per fare apprendistato nella materia di cui già si occupa al Cf Montreal, dove compare nell’organigramma societario con la mansione di ‘analista aziendale dell’area tecnica’. Dietro il viaggio bolognese del primogenito non si cela però il disegno di inserire Saputo junior nell’organigramma di Casteldebole, né di affidargli ruoli operativi strategici: è solo un passaggio nel percorso di crescita un ragazzo di ventiquattro anni, ancorché sia il figlio del proprietario.

Che Bologna ritrovano i due Saputo a oltre un mese di distanza dall’ultimo viaggio in Italia dell’azionista di maggioranza, che volle presenziare il 19 dicembre ai funerali di Mihajlovic di Roma? Una squadra che in campionato ha lodevolmente raddrizzato la barra, che la Coppa Italia continua a considerarla come un orpello e che non si straccia le vesti se esce dalla competizione agli ottavi e un mercato che fin qui è vissuto solo di sussurri e che non è ancora decollato, né in entrata né in uscita.

Giovedì sera l’eliminazione in Coppa per mano di una Lazio tutt’altro che irresistibile ha confermato che piegare una big per questo Bologna resta un tabù: sette sconfitte fin qui contro le prime sette del campionato e l’ottava caduta, a conferma dell’incapacità di scollinare oltre gli orizzonti del compitino, è arrivata proprio con i biancocelesti di Sarri, già vittoriosi all’Olimpico alla prima di campionato.

Certo il campionato è il piatto forte e la Coppa Italia un contorno. E se guarda al settembre delle decisioni dolorose in cui fu esonerato Mihajlovic con una squadra che viaggiava sull’orlo del precipizio, Saputo non può che bearsi per un Bologna che oggi ha 13 punti di margine sulla terzultima e appena 3 di distanza da un ottavo posto che non porta in Europa ma che rappresenterebbe un bel traguardo da centrare a giugno.

Resta il fatto che quella con la Lazio per un club con l’ambizione di crescere era un’occasione da cogliere, mentre alcune scelte di Motta, vedi il panchinamento di di Posch, Lucumì e Medel e l’esperimento di Orsolini a sinistra, non hanno trasmesso il segnale di una feroce volontà di passare il turno, al netto delle gravi assenze in attacco e della forza tecnica superiore della Lazio di Sarri. Lunedì al Dall’Ara arriva la Cremonese dell’ex Ballardini, chiamato da pochi giorni al posto di Alvini e subito protagonista di un’impresa: eliminare dalla Coppa il Napoli capolista. L’impresa rossoblù che poteva dare un po’ di sale alla stagione, cioè sfidare la Juve ai quarti, ancora una volta è rimasta nel cassetto.