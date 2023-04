Bolognina Camp, se la boxe è Liberazione

di Gianluca Sepe

Il pugilato popolare torna a essere protagonista oggi all’Ex Centrale in via di Corticella 129 grazie al Bolognina Boxing Camp 2.0, nuova edizione dell’appuntamento firmato dalla palestra di Alessandro Dané e Franco Palmieri che porterà la Noble Art proprio tra le case popolari di Acer in via Niccolò dall’Arca grazie alla sinergia con Comune di Bologna, Ex Centrale, Plat (Piattaforma di Intervento Sociale) e Acer. "Per il secondo anno consecutivo, – racconta il maestro Dané alla presentazione tenutasi proprio nella sede Acer – abbiamo voluto fortemente replicare questo evento dopo il grande successo del 2022. Noi partiamo proprio dalle case popolari, un percorso per noi molto importante. Non solo un lavoro sociale, ma anche culturale e sportivo. A questo proposito voglio sottolineare come da quest’anno siamo riusciti a rendere gratuiti alcuni corsi di avviamento al pugilato, provando ad allargare le attività anche agli anziani". A bordo ring poi ci sarà anche Pamela Malvina Noutcho Sawa che tuttavia non combatterà perché a riposo in vista dell’incontro già in programma a Brescia il 10 giugno: "Pamela migliora sempre di più, ci sono ogni giorno segnali più incoraggianti riguardo il suo futuro". Lo spettacolo sul ring sarà così garantito da 10 incontri, due dei quali al femminile, con all’angolo rosso gli atleti di casa della Bolognina: Najib Yousefi contro Lucian Cazimov, Mohamed Cissè contro Gabriele Katorri, Lorenzo Tomasi contro Giulio Petronici, Valeria Bosco contro Noemi Ferrara, Giulia Battistelli contro Federica Pardini, il derby bolognese tra Hamdi Maatougui e Ahmed Raza (Tranvieri), Lorenzo Matilli contro Pietro Ciaglia e infine Parwaz Sdankzi contro Francesco D’aniello. "Saranno tutti incontri molto combattuti, ci saranno alcuni debuttanti e alcune nostre vecchie conoscenze come Matilli o Parwaz che continuano la loro carriera e avranno match più impegnativi. Franco (Palmieri, ndr) è al lavoro da mesi per creare il giusto programma".

Una data non casuale quella scelta per la manifestazione visto che coincide con la Liberazione della città di Bologna dall’occupazione nazifascista. Accanto allo sport si affiancherà sempre il forte valore sociale che è insito in questo sport e che contraddistingue da sempre le attività della Bolognina che con gli eventi e le attività quotidiane cerca di rinsaldare i legami con la città e le persone che la abitano, a prescindere dall’estrazione sociale. E così prima degli incontri ci sarà spazio per alcune letture partigiane, a partire dalle 18.30, con musica, banchetti e illustrazioni sulla Resistenza. Spazio anche alla musica con le esibizioni degli Unplugged Musique, seguiti da Rafilù e Mooncler. Primo gong alle ore 20.