Bolpin sale in cattedra, ma è troppo tardi. Aradori soffocato dalla difesa scaligera

Sergio 6 (in 8’ 01 da due, 12 da tre, un rimbalzo, un assist). Tre punti, tanto lavoro sottocanestro. Le cifre finali sono scarne, ma prova a dare il proprio contributo, da gregario, alla prestazione della squadra.

Aradori 5,5 (in 26’ 26 da due, 15 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi). Ci stavamo ancora lustrando gli occhi dopo la prova balistica di Cividale, stavolta segna molto meno, grazie all’ottima difesa di Verona su di lui.

Conti 6,5 (in 14’ 23 da due, 12 da tre, 23 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Finalmente. La società lo ha atteso e con la Scaligera ha risposto con una prova balistica importante, come ci si attendeva da lui da inizio anno.

Bolpin 6,5 (in 36’ 22 da due, 35 da tre, 01 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). Prima parte di sfida sottotono, poi sale in cattedre nella ripresa ma non basta a evitare il ko della Fortitudo. Sempre in campo è tra gli ultimi ad arrendersi.

Panni 7,5 (in 20’ 58 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 2 assist). Il migliore in assoluto della Fortitudo. Seppur in regia continui a far troppa confusione vede il canestro come una vasca ed è grazie alla sue triple che la Fortitudo prova a dare, senza riuscirci, la sterzata vincente nella terza frazione di gioco.

Fantinelli 5 (in 24’ 35 da due, 03 da tre, 02 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 4 assist). Molto meno efficace del solito e soffre spesso in difesa dove non riesce ad arginare.

Freeman 5 (in 27’ 38 da due, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una stoppata). Lotta sottocanestro dove soffre la fisicità di Verona, prova a darsi da fare anche in una serata non brillantissima, ma ci riesce solo a tratti.

Ogden 4,5 (in 33’ 04 da due, 15 da tre, 12 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 2 assist, una stoppata). Giornata decisamente no, mette l’unico canestro dal campo proprio nel finale ma non basta.

Morgillo 6 (in 11’ 02 da due, 5 rimbalzi, una recuperata, una stoppata). Prova positiva anche per lui. Battaglia, ci prova, si impegna e alla fine conquista un buon bottino di rimbalzi.

