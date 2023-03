Boniface nuovo osservato speciale

di Marcello Giordano

Si chiama Victor ed è nigeriano, come Osimhen, classe 2000. E’ di due anni più giovane del crack del Napoli e come il più famoso connazionale di mestiere fa la punta: 190 centimetri di altezza, forza ed esplosività. Di cognome fa Boniface ed è uno dei volti emergenti del calcio Europeo: il suo nome è segnato sui taccuini della dirigenza rossoblù, che lo ha seguito a più riprese negli ultimi due anni: prima al Bodo Glimt, in Norvegia, ma pure di recente, in Belgio, dove sta bruciando le tappe della crescita. Victor Boniface (22 anni) veste la casacca del Royale Unione Saing Gilloise, club dell’area metropolitana di Bruxelles, che lo ha acquistato in estate per 2 milioni dal Bodo.

Il ragazzo in Belgio sta letteralmente esplodendo: 7 gol e 4 assist in campionato, in 25 presenze, 2 reti e un assist in 4 partite di Coppa nazionale, ma soprattutto 5 reti in 4 gare di qualificazione alla Champions e 5 reti e un assist in 7 match di Europa League, compresa la doppietta all’Union Berlino di giovedì, che ha fatto balzare il suo nome nuovamente agli onori delle cronache.

Il Bologna lo monitora e tenta i primi contatti, anche se ancora non si può dire che l’affare sia intavolato. Tanto basta, però, a confermare come a Casteldebole siano iniziate manovre e primi dialoghi in vista del mercato estivo, dove chiaramente il futuro di Marko Arnautovic rischia di tornare d’attualità, dopo che già l’estate scorsa il numero 9 chiese di andare al Manchester United, che lo aveva cercato, mentre in inverno erano arrivati i sondaggi dell’Everton.

A Casteldebole ci si guarda attorno su più fronti, compresi quelli dell’esterno d’attacco e del centrocampista, aspettando che Dominguez e Orsolini facciano sapere se intendono o meno sposare la causa rossoblù e firmare il prolungamento di contratto (a 1,6 milioni netti a stagione). In caso contrario saranno loro i sacrificati sul mercato e urgeranno rinforzi: piace Tijjani Reijnders (24), mediano degli olandesi dell’Az Alkmaar, squadra dove si monitora il percorso di crescita anche dell’ex Inter e Sassuolo Odgaard (23), che da esterno destro d’attacco sta collezionando numeri interessanti (10 gol in stagione), anche se il sogno rimane il cileno Dario Osorio (19), nel mirino di diversi club di Premier e del Milan.

In mediana, è stato seguito più volte anche il talento del Padova Vasic (20), autore di 6 gol e due assist in serie C, alla sua prima stagione tra i senior. Aspettando si definiscano le questioni dei rinnovi, è già tempo di sondaggi in casa rossoblù: il tempo del mercato si avvicina.