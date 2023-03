Bonifazi, è una stagione stregata La schiena lo costringe a fermarsi

di Marcello Giordano

La maledizione continua. Dopo Arnautovic e Cambiaso, e aspettando domani il rientro di Dominguez, si ferma pure Bonifazi, per il quale la stagione pare stregata. Il centrale sperava di sfruttare la sosta per scalare nuovamente le gerarchie del reparto arretrato: invece un nuovo stop.

Questa volta è la schiena a costringerlo ai box: lombalgia. Bonifazi ieri non era neppure al campo ed è probabile che non possa essere a disposizione per la gara con l’Udinese.

Domani, dopo il giorno libero di oggi, è previsto il ritorno in gruppo di Dominguez, che ha risolto i problemi al ginocchio: ma è fuori ormai da un mese. Sarà tra i disponibili, ma non è certo un suo ritorno tra i titolari: Motta valuterà gli allenamenti della settimana per decidere, ma nei pronostici Ferguson, Moro e Schouten partono avvantaggiati. Dietro, data l’indisponibilità di Bonifazi, è probabile la conferma di Soumaoro e Lucumì, con uno tra Lykogiannis e Kyriakopoulos e Posch.

Quest’ultimo tornerà in gruppo dopo gli impegni con l’Austria domani, insieme con Skorupski e Zirkzee. Giovedì, invece, rientreranno a Casteldebole anche Medel, Lucumì, Pyyhtia, Barrow e Ferguson e allora Thiago Motta potrà lavorare con il Bologna al completo, infortunati a parte. Previsti nuovi controlli tra mercoledì e giovedì anche per Cambiaso, che dovrebbe essere indisponibile per Udine, ma salvo nuovi problemi all’inguine sinistro potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Bergamo. Probabile il rientro di Orsolini tra i titolari e Motta dovrà decidere se puntare nuovamente su Barrow di punta o se concedere una chance a Zirkzee.

Diversi nodi da sciogliere, in settimana per Motta, complici le notizie che arrivano dall’infermeria e che complicano la marcia di avvicinamento all’Udinese. Ma se Atene piange, Sparta, ovvero l’Udinese, non ride. Anzi, forse sta pure peggio.

A Bologna i bianconeri arriveranno senza il tecnico Sottil in panchina, squalificato. Ma squalificati sono pure i difensori titolari Becao e Perez, oltre al centrocampista Walace. Ma pure Bijol (difensore) ha accusato un problema al collo in nazionale e dovrà essere rivalutato al ritorno, con Masina, ai box per un problema muscolare, che prova un complicato recupero in vista della sfida dell’ex.

Recupero impossibile, invece, per Ebosse e Deulofeu, che hanno terminato la stagione. Insomma, al netto dei problemi, l’Udinese resta un’occasione da sfruttare per vincere e rimanere nel gruppone in corsa per il settimo posto.