Bonifazi operato al ginoccho "Ora ho tempi certi di recupero"

Kevin Bonifazi è finito sotto i ferri, ma l’operazione al ginocchio destro che lo ha fatto penare da fine ottobre non cambierà le strategie di mercato. Non ora che giocatore e club paiono aver identificato la strada per tornare in campo. Niente centrale di difesa aggiunto, è la linea di mercato del Bologna, alla vigilia della trasferta di Udine. Seguiranno summit dopo il match con i bianconeri e dopo quello con la Cremonese, che vedrà patron Saputo in tribuna a mercato ancora aperto. Ma salvo disastri o un aggravarsi ulteriore dell’emergenza, la strategia non cambierà: cercasi terzino sinistro. Con l’arrivo di questa pedina, in caso di emergenza, Posch potrà scalare al centro e Cambiaso a destra, dove c’è pure De Silvestri. Quest’ultimo rientrerà tra poco meno di un mese. Come pure Bonifazi, che giovedì è stato operato in artroscopia al menisco del ginocchio destro, per una pulizia.

L’ex Torino, Spal e Udinese è atteso da 3-4 settimane di stop: aveva rimediato uno stiramento del legamento collaterale interno contro il Lecce e una ricaduta in corso di preparazione. Qualcosa, insomma non aveva funzionato e gli accertamenti hanno appurato un problema meniscale: "Finalmente ora ho un percorso e tempi certi da seguire", ha postato sui social il difensore, certo di rientrare e poter tornare a contendere una maglia da titolare ai compagni, lui che si era guadagnato il posto con l’arrivo di Motta. Anche da qui, l’idea di non cercare un centrale in questa finestra.

Lo Spezia ha proposto Amian, Sartori e Di Vaio seguono Ryan Porteous (24) dell’Hibernian, conteso anche dal Watford dei Pozzo e quindi dall’Udinese, senza dimenticare Beukema (24) dell’Az Alkmaar, su cui l’Atalanta tenta l’affondo, ma che ha estimatori anche in Inghilterra e Germania: peraltro, il primo è in scadenza di contratto a giugno e servirebbe indennizzo, mentre il secondo ha costi ritenuti proibitivi (10 milioni la richiesta).

La caccia a Reabciuk (24) dell’Olympiacos, a Terzic (23) della Fiorentina continua, con la Roma che offre Vina (24) e la Lazio che propone Fares (26). Al centrale di difesa, il Bologna penserà in estate.

Marcello Giordano