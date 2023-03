Bonifazi rivuole la maglia da titolare

di Giacomo Guizzardi

Inizia tra le risate, il freddo e la pioggia la settimana di allenamenti che condurrà il Bologna di Thiago Motta alla sfida di lunedì sera (ore 20.45) contro il Torino di Ivan Juric, in terra piemontese. Il freddo e la pioggia sono tra gli attori protagonisti di questi giorni in terra bolognese, mentre le risate erano quelle del gruppo al completo: per la prima volta, infatti, il tecnico italobrasiliano potrà preparare una partita senza dovere fare fronte ad infortuni e squalifiche. Quindi, mentre la sua squadra svolgeva i consueti giri di campo pre allenamento, con Dominguez che ha svolto il primo con l’ombrello aperto in mano, provando ad evitare la pioggia sulla sua chioma sempre più platino, è facile pensare che il tecnico abbia già messo in moto le idee per capire su quale undici potere contare contro i granata di Juric.

In attacco tutti rientrati, da Arnautovic a Zirkzee passando per Sansone, mentre la novità per la difesa è il ritorno di Kevin Bonifazi: l’ex Torino e Spal, apprezzato da Motta e lanciato titolare in alcune partite a discapito delle sensazioni della vigilia, non gioca una partita in campionato dal 23 ottobre 2022, e lavora ora per tornare titolare. Facendo affidamento (si scherza) sulla sua nuova chioma, rossiccia, quasi a puntare anche sulla capigliatura per una sorta di rinascita in questo 2023.

Nel finale di allenamento (una decina gli irriducibili tifosi presenti a sfidare il freddo) scarico per i titolari e partitella per tutti gli altri. Oggi si replica: doppia seduta, alle 11 e alle 14.30.