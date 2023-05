Bonifazi torna al centro: è la sua grande chance

di Giacomo Guizzardi

Porte scorrevoli: il pesante infortunio di Soumaoro, oltre a privare Motta del centrale dal rendimento più continuo, spalanca nuove possibilità in vista delle ultime giornate di campionato. A prendere il posto del centrale ex Genoa e Lille dovrebbe essere Kevin Bonifazi: il nativo di Rieti ha collezionato, in questo campionato, solamente otto presenze, quattro da quando Motta si è insediato a Casteldebole. Se contro Juventus e Napoli, nel girone d’andata, Bonifazi era partito dall’inizio quasi a sorpresa (in entrambe le gare il Bologna uscì sconfitto), più autorevole fu la prestazione offerta dall’ex Spal e Udinese nel match interno contro il Lecce, che segnò inoltre l’inizio degli innumerevoli problemi fisici che lo hanno accompagnato in questo campionato. Dopo l’ultima apparizione contro i salentini, infatti, Bonifazi è tornato ad assaggiare il campo solamente giovedì sera.

Un giocatore da ritrovare, chiamato a offrire prestazioni di valore anche in ottica mercato: l’infortunio di Soumaoro può cambiare le carte in tavola in vista di un’eventuale acquisizione di un difensore, Bonifazi vuole dimostrarsi pronto. Discorso simile per Sosa: il Gringo ha sentito su di sé la fiducia del tecnico in più di un’occasione, e potrà giocarsi la titolarità in queste ultime uscite. Ancora acerbo per essere titolare in Serie A, ma le carriere, e le stagioni, possono svoltare in un attimo.