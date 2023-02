Frc Edil Bologna

3

Angelini Cesena

0

(25-18, 25-14, 25-15)

VTB FCR EDIL BOLOGNA: Boninsegna 12, Campisi 3, Fiore 17, Laporta (L1), Neriotti 6, Ristori 15, Saccani 3. Non entrate: Bernardeschi, Cavalli (L2), Dall’Olmo, Dini, Pavani, Taiani, Tonelli. All. Zappaterra.

ANGELINI CESENA: Bellini, Benazzi 1, Calisesi (L), Conficoni, D’Aurea 3, Di Arcangelo, Evangelisti (L), Gennari 8, Guardigli 2, Parise 6, Pasini 2, Pinali 3, Polletta 6. Non entrata: Caniato. All. Lucchi.

Arbitri: Spitaletta e Nannini.

La Fcr Edil non ferma: la capolista del girone D regola Cesena e difende il primato dal tentativo di aggancio di Altino. Non c’è storia. La Vtb va sotto 4-1 nelle prime battute del primo set, ma è l’unico momento di incertezza: prende ritmo e domina trascinata dalle attaccanti di palla alta Fiore, Ristori e Boninsegna e dal sistema di muro difesa che limita l’ex San Lazzaro Greta Pinali a soli 3 punti. Non c’è storia, più che un match è un monologo, che significa più 13 sulla prima squadra esclusa dai playoff a 11 giornate dal termine della stagione regolare: "Siamo in palla – racconta coach Andrea Zappaterra – difendiamo tanto e ricostruiamo con efficacia. E ora sotto con Ravenna, che ha appena preso l’ex azzurra Ortolani".

Le altre gare: Jesi-Forlì 2-3, Ravenna-Clementina 1-3, Zerosystem Modena-Trevi 3-0, Volley Modena-Corridonia 1-3, Campagnola-Altino 1-3. Ha riposato: Imola.

La classifica: Vtb Fcr Edil Bologna 37; Altino 34; Ravenna 25; Imola, Forlì, Corridonia 24; Trevi 22; Jesi 19; Campagnola, Cesena 16; Castelbellino 13; Volley Modena, Zerosystem Modena 8.

Marcello Giordano