Boom Van Hooijdonk: Motta in estate lo proverà Intanto lui cerca il feeling con Zirkzee in Under 21

di Marcello Giordano

La gestione Thiago Motta, fin qui, ha rigenerato il patrimonio giocatori della rosa rossoblù: da Orsolini a Schouten, da Cambiaso a Dominguez, solo per citare alcuni esempi, senza dimenticare il lancio di pedine preziose come Ferguson e Posch. Ma c’è un’altra scelta che è risultata vincente: il prestito di Sidney Van Hooijdonk. L’attaccante classe 2000, sta maturando. Di più, sta esplodendo. Bigon lo prese svincolato nell’estate del 2021 dalla serie B olandese e più precisamente dal Nac Breda (16 reti in 31 partite), ma fu etichettato come non pronto dopo pochi allenamenti. A gennaio del 2022, il ritorno in patria, in Eredivisie, all’Heerenveen: 7 gol e un assist nella seconda parte di stagione, in 15 gare. E in estate, la scelta di prolungare quel prestito, per consentirgli di disputare un’intero campionato. In questa stagione, il figlio d’arte di papà Pierre, punta della nazionale olandese tra il ‘94 e il 2004, sta salendo ulteriormente di livello e trovando un proprio status riconosciuto: 10 gol in campionato in 25 presenze e 3 reti in 4 gare in Coppa nazionale. Tra febbraio e marzo è salito di colpi: doppietta nella gara con il Groningen, una rete ai lanceri dell’Ajax e un altro gol contro il Wallwijk: ovvero 4 gol nelle ultime tre uscite, che portano il totale a 20 gol segnati dal gennaio 2022, in 44 gare disputate nella serie A olandese. Circa un gol ogni due gare. Finita? Macchè. Sidney è quinto in Olanda nella classifica marcatori dietro a calciatori giovani e con quotazioni di mercato che si aggirano tra i 20 e i 30 milioni di euro come Simons (19 anni, 13 reti) del Psv, Douvikas (23, 13 gol) dell’Utrecht, Pavlidis (24 anni, 11 gol) dell’Az, Kudus (22, 11 reti) dell’Ajax e Brobbey (21, 11 reti), sempre dell’Ajax. All’Heereveen, Van Hooijdonk è in prestito secco. A giugno, quindi, è destinato a rientrare alla base.

L’intenzione del Bologna pare quella di farlo valutare a Thiago Motta nel prossimo ritiro. Ma l’anno e mezzo in Olanda e le cifre che sta mettendo insieme il ragazzo potrebbero valere interessamenti di mercato e possibili offerte. E la cifra significherebbe plus valenza. Perché Van Hooijdonk è arrivato da svincolato con oneri intorno ai 600mila euro. Insomma, molto meno degli 8,5 più il 40 per cento sulla futura rivendita sborsati per Zirkzee, che attualmente è compagno di nazionale olandese di Van Hooijdonk: già per ché Sidney è fresco di convocazione per le prossime uscite degli Orange Under 21 contro Norvegia e Repubblica Ceca di sabato 25 e lunedì 27. In un periodo in cui la questione Arnautovic tiene banco, il futuro di diverse pedine pure e iniziano a filtrare nomi di attaccanti che il Bologna monitora in chiave futura, come i nigeriani Victor Boniface (22) dell’Union Saint-Gilloise e Gift Emmanuel Orban (20) del Gent e Bojan Miovski (23) dell’Aberdeen, il Bologna scopre di avere un tesoretto tecnico ed economico in casa.