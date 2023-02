Boxing Bar al Pontelungo E Diallo torna sul ring

Conto alla rovescia per il Boxing Bar, l’evento targato Sempre Avanti che ha riempito l’arena del Dopolavoro ferroviario in estate. Questa volta la location sarà l’ex Bocciofila Pontelungo di via Agucchi, dalle 18,30 di domenica, quando incroceranno i guantoni oltre 30 fighter della boxe thailandese. Nel match clou si sfidano Abdoulaie Diallo (Vag 61) e Abdourahmane Diallo (Club Torino).

I due non sono parenti. Abdoulaie è l’atleta di punta della Palestrina del Centro Beltrame alla Cirenaica che da un paio di settimane è stata chiusa per consentire interventi di messa in sicurezza da parte del Comune. Per questa ragione Diallo e i ragazzi (foto) dellaVag 61 hanno trovato ospitalità in via Stalingrado alla Sempre Avanti. "Abbiamo permesso così a tanti ragazzi di non interrompere gli allenamenti e avere pure un luogo dove continuare il progetto di sport e inclusione", racconta Patrizio Del Bello, presidente della Sempre Avanti.