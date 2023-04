Brasile choc, arresti e perquisizioni Match falsati

Uno scandalo del calcioscommesse scuote il Brasile. Secondo quanto riferito dal sito ‘Globoesporte’ e da altri media dello stesso gruppo, il Pubblico Ministero della città di Goias, che indaga da febbraio su presunti aggiustamenti di partite di serie A e B, ha spiccato vari mandati d’arresto relativi a questa inchiesta. Tre persone sarebbero già state fermate, altre venti dovrebbero esserlo nelle prossime ore. Coloro che sono coinvolti, ma presto il numero potrebbe salire, sarebbero residenti, a quanto si apprende, in 16 diversi stati del Brasile. Fra coloro che avrebbero truccato delle partite, quelle di serie A sarebbero almeno cinque, ci sarebbe il difensore della Chapecoense Victor Ramos, 33enne ex Standard Liegi. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni calciatori avrebbero preso cifre dai 50mila ai centomila reais (dai novemila ai 18mila euro circa) anche solo per commettere un determinato numero di falli, o provocare un determinato numero di calci d’angolo, oltre che per far perdere le loro squadre. E su tutte queste cose, risultati finali, numero dei corner e dei cartellini gialli, gli scommettitori puntavano dei soldi. Oltre ai match dei due principali campionati nazionali, sarebbero stati truccati incontri anche dei tornei regionali di Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e SanPaolo.