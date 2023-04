"Bravo Mourinho, il suo gesto indica la strada"

Il giorno dopo gli insulti razzisti a Dejan Stankovic e le sue difese prese da Mourinho, arrivano gli apprezzamenti per il tecnico portoghese della Roma: "Il gesto di Mourinho può aiutare per la forza che hanno i protagonisti e serve da un lato a stigmatizzare i comportamenti, ma a volte anche a ristabilire una cultura del rispetto", ha detto il ministro dello sport Abodi. "I gesti di Mourinho e Stankovic indicano una strada da percorrere: quella della presa di coscienza che non si può più restare in silenzio a guardare", ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori.