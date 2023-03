"Bravo Thiago, però Marko sarebbe la ciliegina"

Renato Villa, il Bologna fa un figurone con la Lazio ma in tanti non perdonano a Motta l’ostracismo nei confronti di Arnautovic.

"Se un allenatore ti porta questi risultati fai fatica a criticarlo: anzi, devi dirgli bravo. Però io Arnautovic, se sta bene, vorrei vederlo in campo".

Thiago ha fatto capire che la sua è solo una scelta tecnica. "Ma allora, se posso dargli un consiglio, dica chiaramente che l’Arnautovic di oggi dal punto di vista della condizione non è quello di prima dell’infortunio. E’ il dubbio che ho anch’io: se Marko è ancora molto indietro capisco la scelta di lasciarlo fuori, ma se le cose non stanno così è sbagliatissimo non farlo giocare".

Torniamo al punto di partenza: Motta oggi è inappuntabile, perché ha dato un gioco e un’identità al Bologna.

"Gioco, identità e risultati. E’ un grande merito avere fatto del Bologna un gruppo in cui chiunque entri dà il suo contributo e non fa rimpiangere chi manca. Motta ha recuperato tanti che prima sembravano ai margini: non penso solo a Orsolini ma anche a Cambiaso, che in una squadra che funziona sta crescendo".

Però nessuno è infallibile.

"No. Per me è stato un errore avere dato fiducia a Sosa a Torino, quando si è visto come cambiano in meglio le cose con Soumaoro".

Nessuno parla di Soumaoro e tutti parlano di Arnautovic.

"E’ normale. In ogni squadra c’è il giocatore che fa la differenza: Osimhen per il Napoli, Di Maria e Vlahovic per la Juve e Arnautovic per il Bologna. Quindi va bene dare un impianto valido di gioco, ma poi quelli che fanno la differenza devono giocare". Zirkzee la convince?

"Fin qui non mi ha impressionato. Si vede che tecnicamente è bravo, ma è troppo lezioso e non ha i movimenti del centravanti. Se giochi prima punta devi buttarla dentro e se devo sbilanciarmi non immagino l’olandese come il centravanti del futuro di questa squadra".

Molto dipenderà da se, e come, si ricomporrà il rapporto tra Motta e Arnautovic.

"Io spero che si ricomponga, perché dell’Arnautovic che tutti conosciamo questo Bologna ha bisogno e in questo momento Marko sarebbe la ciliegina sulla torta di una squadra che Thiago sta facendo giocar bene".

Motta e Arnautovic li vede ancora insieme in rossoblù il prossimo anno?

"No: o uno o l’altro. Credo che Motta farà fatica a trovare subito una grande squadra, ma vale anche per Arnautovic: se va in una big del nostro campionato rischia di stare in panchina e a trentaquattro anni non mi sembra il tipo. A meno che non si accasi all’estero, dove pagano bene sia gli ingaggi che i cartellini".

Massimo Vitali