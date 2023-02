Brescia e infortuni: i due rivali della Virtus

di Massimo Selleri

Nuovo impegno casalingo per la Virtus che alle 20 alla Segafredo Arena ospiterà Brescia per la terza giornata di ritorno. La sfortuna continua a non abbandonare la formazione allenata da Sergio Scariolo che venerdì sera, nella trasferta di Villeurbanne, ha registrato l’infortunio al piede destro di Isaia Cordinier, avvenuto in una delle ultime azioni. Si tratta di una lesione parziale della fascia plantare e al momento la prognosi si aggira attorno alle sei settimane, anche se domani l’esterno francesce svolgerà altri accertamenti. Per lui è prevista una terapia simile a quella di Teodosic del 2019. Non saranno della gara neppure Semi Ojeleye, anche lui infortunato e Milos Teodosic, che sta smaltendo una pesante influenza. La V nera potrebbe recuperare Iffe Lundberg che ha avuto un problema ad un dito della mano destra e che in ogni caso sarà presente giovedì quando a Bologna arriverà il Barcellona.

Tornando alla gara di oggi l’obiettivo della V nera è quello di consolidare il primo posto, attualmente in coabitazione con Milano, contro un avversario che fino a qui non ha particolarmente brillato.

"È una partita molto importante per la nostra classifica – spiega il vice di Scariolo Andrea Diana – e ci troviamo a far fronte a diverse assenze importanti. Incontreremo Brescia che arriverà rinfrancata dall’ultima vittoria in EuroCup: una squadra che gioca con alta intensità e alto ritmo, in continuo movimento in attacco. Non potremo distrarci mai e la solidità difensiva e la nostra fisicità saranno le chiavi della partita".

Ancora una volta è chiamata in causa la difesa, una fase del gioco in cui i bianconeri sono cresciuti anche nella loro versione italiana.

"Dovremo contenere le loro bocche da fuoco – conclude Diana – a partire da Della Valle, fino a Massinburg e allo stesso Nikolic: hanno tante frecce nel proprio arco, anche Gabriel ultimamente sta facendo buone partite. La chiave sarà la difesa forte e aggressiva e la lotta a rimbalzo. In attacco dovremo muovere la palla come abbiamo fatto molto bene ieri contro l’Asvel, cercando di sfruttare ogni vantaggio che si creerà".

La partita dell’andata si chiuse con il punteggio di 77-89 in favore dei bolognesi e anche la panchina bresciana oggi sarà condizionata dal prossimo impegno di europeo che dovrà sostenere avendo il roster al gran completo.

Arbitrano Rossi, Quarta e Borgo.