’Bruna Malaguti’, la fabbrica dei campioni

di Alessandro Gallo

Le tradizioni, soprattutto quelle belle e legate al territorio, non possono essere cancellate. Mai. E’ la storia del torneo cadetti Bruna Malaguti, la vetrina dei canestri per i campioni di domani che, per due anni, causa Covid, è stato costretto a fermarsi, ma che torna, oggi, con l’edizione numero trentadue.

Quando una macchina così è costretta allo stop, c’è il rischio che la fermata sia definitiva. Per fortuna la passione e l’entusiasmo del mondo Bsl, a San Lazzaro, non conosce limiti.

E il torneo ha anche una bella storia, oltre che una lunga fila di giovani di belle speranze che, dopo aver giocato a San Lazzaro, sono diventati talmente forti da giocare anche nella Nba.

E’ il caso di uno che il titolo Nba l’ha pure vinto e che, con la maglia della Virtus, sotto gli ordini di Marco Sanguettoli, poteva divertirsi con il gemello classe 1986, Luca Vitali. E ancora Nicolò Melli e, più recentemente, Simone Fontecchio. Ma è impossibile anche dimenticare Federico Mussini o quel Davide Moretti che fu il miglior giocatore della rassegna con la maglia della Stella Azzurra Roma.

O, restando all’epoca di Belinelli, anche Daniel Hackett, di un anno più giovane (1986 contro 1987) come mostra la foto al centro. E poi Simone Flamini, Stefano Mancinelli e Matteo Montano perché anche la Fortitudo a San Lazzaro è di casa.

"Bruna Malaguti, là dove sbocciano i talenti" verrebbe da dire. Ed effettivamente il torneo di San Lazzaro è sempre stata una vetrina particolare, quasi un campionato di categoria giocato con largo anticipo rispetto agli appuntamenti tardo primaverili o addirittura estivi.

A San Lazzaro – campi di gioco il PalaYuri e la palestra Rodriguez – si giocherà con ritmi incessanti da oggi al 6 gennaio, il tradizionale giorno della Befana.

E a proposito di leggende e di storie ci sono almeno due allenatori che hanno scritto pagine importanti di questa manifestazione. Entrambi con i colori della Virtus, Marco Sanguettoli, da sempre il tecnico di riferimento per Marco Belinelli e Giordano Consolini. E in questa edizione quali potrebbero essere i big di casa nostra? In casa Bsl, fermo Luigi Dioli infortunato, attenzion a Mattia Ceccato. E, rimanendo all’ombra delle Due Torri, in versione Stars, si dice un gran bene di Giacomo Brizzi.

Sedici le squadre suddivise in quattro gironi. Le prime di ogni raggruppamento giocheranno per il titolo.

Per gli addetti ai lavori le favorite sono i campioni uscenti di Bassano e Stella Azzurra Roma.

Girone A: Reyer Venezia, Cesenatico, Basket Roma e Reggio.

Girone B: Virtus, Oneteam Forlì, Collegno, Don Bosco Livorno.

Girone C: Bsl San Lazzaro, Moncalieri, Fortitudo Academy, Orange 1 Bassano.

Girone D: Stella Azzurra Roma, Trieste, Stars Basket, Don Bosco Crocetta.

Cinque, infine, le debuttanti: Cesenatico, Stars Bologna, Collegno, Don Bosco Crocetta e Basket Roma.