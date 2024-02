Bruni, Contini, Tonelli e Panzarini: la Sogese domina i tricolori di Lignano

La Sogese Record Team conquista la classifica generale dei campionati italiani invernali di categoria di nuoto pinnato, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Nel settore femminile i titoli vanno a Giulia Bruni (50 pinne, 50 apnea, 50 e 100 monopinna under 18), Melissa Contini (50, 100 e 200 monopinna under 16), Daisy Tonelli, oro nei 50 e 100 monopinna under 20; Lucia Naldi, Lucrezia Bernabei, Margherita Crovetti e Giulia Bruni nella 4x100 pinne under 18, Lucia Naldi, Lucrezia Bernabei, Melissa Contini e Giulia Bruni nella 4x50 mista pinne e monopinna under 18; Giorgia Scagliarini, Daisy Tonelli, Melissa Contini e Giulia Bruni nella 4x100 monopinna under 20.

Nel settore maschile i titoli vanno a Davide Panzarini (100, 200 e 400 metri monopinna under 16), Filippo Naldi (50 apnea senior), Livio Galli, Luca Poppi, Alessandro Barbieri e Davide Panzarini nella 4x50 mista pinne e monopinna under 16; Gabriele Pasquarè, Filippo Naldi, Melissa Contini e Giulia Bruni nella 4x50 mista monopinna senior.

Gli altri podi della formazione del presidente Armando Ballotta: Irene Montanari (bronzo nei 50 pinne senior), Gabriele Pasquarè (argento nei 50 apnea e bronzo nei 100 monopinna under 20), Giorgia Scagliarini (bronzo nei 200 e 400 monopinna under 18), Alessandro Barbieri (argento nei 400 e bronzo nei 100 pinne under 16), Giorgia Di Credico (argento nei 100 e 200 pinne senior), Angela Trevisani (argento nei 400 monopinna senior), Edoardo Di Credico (argento nei 10 e 200 e bronzo nei 400 pinne senior), Matteo Gadignani, Marco Grillini, Filippo Naldi e Edoardo Di Credico, bronzo nella staffetta 4x100 pinne senior.

Quarto posto per il Cus Bologna. Tra i prima categoria poker d’oro per Giulia Savino nei 50, 100, 200 e 200 pinne. Vittoria Rizzello è d’argento nei 50 e 100 mono e nei 50 apnea e bronzo nei 200 e 400 mono. Alejandro Lopez Quispe, invece, è di bronzo nei 200 mono. Non si tirano indietro i seconda categoria: Emma Musolesi è seconda nei 400 mono, mentre Caterina Faccioli e Caterina Andreoli giungono terze nei 50 mono e nei 200 mono. A livello juniores, tris d’oro per Christian Degli Esposti nei 100, 200 e 400 mono con l’aggiunta dell’argento nei 50 mono. Silvia Gualandi vince i 50 apnea.

Nella foto Contini, Bruni, Pasquarè, Naldi