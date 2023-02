Bruni, Di Paolo e Vinci: le stelle della Sogese

Ancora un successo per la Sogese Record Team Bologna che conquista la terza edizione del meeting nazionale Città di Ravenna che va sotto il nome di trofeo Bizantino. La manifestazione vale anche come campionato regionale Fipsas di nuoto pinnato e si consuma alla piscina Gianni Gambi di Ravenna.

La Sogese, che mette insieme 6.394 punti, si lascia alle spalle il Cus Bologna (3.551) e il Circolo Gdf Er Modena (3.493).

I successi per il team del Presidente Ballotta arrivano da Marlena Di Paolo, oro nei 50 e 100 pinne classe 2015; Matteo Vinci, oro nei 50 pinne classe 2014; Sveva Rossi, oro nei 50 monogomma classe 2013; Marta Colucci, oro nei 50 monogomma classe 2012; Benedetta Petrella, oro nei 100 pinne classe 2012; Martina Curia, oro nei 50 pinne Master.

Nella seconda giornata sul gradino più alto del podio Gabriele Pasquarè, oro nei 50 apnea e 50 monopinna under 20; Lucia Naldi, oro nei 50 pinne under 16; Aurora Dascanio, oro nei 50 e 100 pinne under 20; Edoardo Di Credico, oro nei 50, 200 e 400 pinne Senior; Giorgia Scagliarini, oro nei 50 e 100 monopinna under 18; Alessandro Barbieri, oro nei 200 pinne under 16; Mattia Giurgiu, oro nei 200 monopinna under 20; Davide De Ceglie, oro negli 800 metri Senior; Giulia Bruni, Filippo Colucci, Davide Seminerio e Giorgia Scagliarini, oro nella staffetta 4x100 metri mista.

Sugli scudi, come spesso le accade, la giovanissima Giulia Bruni che ritocca il prima nazionale under 16 sui 100 metri monopinna.

Per il Cus Bologna, guidato da Veronica Arrighi, arrivano 20 medaglie d’oro, 17 d’argento e 12 di bronzo.E’ d’oro Silvia Gualandi nel 50 pinne e nel 200 pinne, che aggiunge un argento nei 100 pinne. Oro per Simone Ravagli nel 50 e 200 nuoto pinnato e Alessandro Leone nei 200 pinne (con il plus di un argento nei 50 pinne). Non si tira indietro Domenico Giampaolo, oro nei 50 apnea e argento nei 50 e 100 nuoto pinnato. Per gli atleti di seconda categoria Damiano Palleschi si aggiudica un oro (50 apnea) e un argento (100 pinne) e Emma Musolesi si distingue nei 200 nuoto pinnato.

La prima categoria regala grandi emozioni con tre ori per Giulia Savino che primeggia in tutte nei 50, 100 e 200 pinne. Un oro (100 nuoto pinnato) e due argenti (50 e 200 nuoto pinnato) per Vittoria Rizzello. Grande prestazione nelle staffette: oro nella 4x100 pinne mista con Gualandi, Grasso, Antinori e Leone, e nella 4x100 nuoto pinnato mista vinta da Ravagli, Falso, Musolesi e Giampaolo con una rimonta fantastica dell’ultimo frazionista. Oro per Mattia Spataro (100 pinne e piazza d’onore nei 50 pinne) che si porta a casa il premio Francone, grazie alla miglior prestazione giovanile maschile.