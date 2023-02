Bruni reginetta dei tricolori invernali La Sogese brilla con Colucci e Contini

Secondo posto per la Sogese Record Team ai campionati italiani invernali di nuoto pinnato e sesto posto per il Cus Bologna. Star della manifestazione per la Sogese, la quattordicenne Giulia Bruni (nella foto al centro), punta di diamante della nazionale azzurra juniores, che conquista l’oro nei 50 apnea, 50 e 100 monopinna under 16, oltre all’argento nei 50 e 100 pinne e nei 400 monopinna. Bruni mette lo zampino negli altri due ori della formazione del presidente Armando Ballotta: la staffetta 4x100 under 18, con le compagne Daisy Tonelli, Giorgia Scagliarini e Melissa Contini e la 4x50 under 20 mista con Filippo Colucci, Gabriele Pasquarè e Melissa Contini, stabilendo il nuovo record nazionale di categoria. Gli altri podi conquistati dal team allenato da Federico Nanni sono di Giorgia Scagliarini, argento nei 50 apnea, 50, 100 e 200 monopinna under 18; Daisy Tonelli, argento nei 400 e bronzo nei 100 e 200 monopinna under 18; Melissa Contini, bronzo nei 50 monopinna under 16; Filippo Colucci, bronzo nei 50 monopinna under 20; Federico Ferri, bronzo nei 200 e 400 monopinna under 20; Angela Trevisani, bronzo nei 400 monopinna under 20; Gabriele Pasquarè, bronzo nei 50 apnea e 100 monopinna under 20; Irene Montanari, bronzo nei 400 pinne senior.

Bene anche il Cus Bologna. Su tutti spicca Christian Degli Esposti (juniores) che conquista l’oro nei 200, 400 e 4x100 nuoto pinnato. Per lui anche due medaglie d’argento nei 50 apnea e 50 nuoto pinnato. Nella terza categoria Silvia Gualandi mostra tutto il suo talento: due medaglie d’oro nei 50 apnea e 50 pinne e, pure lei come Degli Esposti, completa la personale cinquina con i bronzi nei 50 nuoto pinnato, 200 pinne e 400 pinne.

Un oro (50 apnea) e tre argenti (50, 200 e 400 nuoto pinnato) per Simone Ravagli, mentre Gianluca Ghini cala un tris di bronzo nei 100 pinne, 200 e 400 nuoto pinnato. In prima categoria dà spettacolo Giulia Savino, oro nei 400 pinne e d’argento nei 50 e 200 pinne e nella staffetta 4x50 2 mono+2 pinne. Terza piazza per Caterina Faccioli nei 50 nuoto pinnato.

Nelle staffette da menzionare il primo posto di Ravagli, Ghini, Palleschi e Degli Esposti nella 4x100 mono (juniores).