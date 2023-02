Bsl, domenica riparte da Borgo Val di Taro

Prende il via domenica alle 18 a Borgo Val di Taro la seconda fase del campionato della Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè, sarà impiegata in casa della Valtarese nella prima giornata dei playout di serie B. Si riparte da zero dopo la prima parte di campionato con le biancoverdi che si giocheranno la salvezza nel girone che oltre a Bsl e Valtarese comprende Parma Project, Finale Emilia, Fidenza, Cesena e Magic Rosa Parma.

Prima sfida casalinga tra otto giorni, sabato 11, alla Rodriguez con Finale Emilia, mentre il girone playout terminerà il 14 maggio a Fidenza.

Il calendario: Valtarese-Bsl (andata 5 febbraio, ritorno 25 marzo), Bsl-Finale (11 febbraio, 2 aprile), Parma-Bsl (18 febbraio, 15 aprile), Bsl-Magik Rosa (25 febbraio, 23 aprile), Cesena-Bsl (12 marzo, 6 maggio), Bsl-Fidenza (18 marzo, 14 maggio).