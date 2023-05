Bsl San Lazzaro, un vivaio che regala tante soddisfazioni

Tre finali nazionali raggiunte, con le categorie Under 15 e Under 17 femminile e under 15 maschile, un settore giovanili che cresce, in entrambe i campi e una società che pian piano si sta consolidando per numeri e qualità del lavoro svolto. E’ storicamente il miglior momento per la Bsl San Lazzaro con la società biancoverde che a livello nazionale non aveva mai raggiunto obiettivi così importanti tutti insieme, a parte il titolo nazionale Under 14 maschile del 2018. Chi è già scesa in campo nelle scorse settimane è l’Under 15 femminile che dall’1 al 7 maggio ha partecipato a Roseto alle fasi nazionali. Le ragazze di Rudi Bondioli, votato come miglior tecnico, e con Allegra Mosconi eletta nel quintetto del torneo, hanno terminato con un eccellente quarto posto.

Nello scorso weekend sono stati i ragazzi dell’Under 15 maschile e le ragazze dell’Under 17 femminile a conquistarsi il pass per le finali nazionali. Nella fase a interzona tenutasi a Recanati l’Under 15 guidata da Roberto Rocca cade con Bernareggio 72-76 nella prima sfida, ma poi batte 84-47 lo Sporting Portici e soprattutto a Firenze ha sconfitto 68-58 il Cus, conquistando la partecipazioni dal 19 maggio al 4 giugno alla fase finale a Pescara. Benissimo anche le ragazze dell’Under 17 che nell’interzona tenuto ad Arenzano hanno conquistate il pass per le finali nazionali in programma, sempre dal 19 maggio al 4 giugno a Pordenone. A Genova le biancoverdi di Paolo Dalè sono state sconfitte nella prima sfida da Bergamo 75-42, per poi superare Mestre 68-56. Nell’ultima e decisiva sfida le bolognesi si sono imposte su Castelnuovo Scrivia 72-61. Filippo Mazzoni