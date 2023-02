Bucci a un passo dal barrage, vince McLain Ward Brabançon fa festa a Wellington nel Gp Freestyle

Si fa sempre notare per classe e stile Piergiorgio Bucci, anche quando un banale errore in un percorso difficile lo esclude dal barrage. A Wellington, Florida, nel Fidelity Investment GP (416mila dollari di montepremi) il fuoriclasse azzurro in sella al grigio Cochello ha chiuso il percorso-base con il 4° miglior tempo (79, 04) fra i 40 partenti. Quel banale errore, sfuggito in un percorso che per il resto si è mostrato nelle corde del binomio, spiega il 20° posto in classifica, ma Bucci e Cochello meritano di più. La prova è stata vinta dalla "superstar" Usa Mc Lain Ward su Callas (140,250 dollari vinti), davanti all’irlandese Darragh Kenny (Volnay du Boisdeville, 85 mila dollari vinti) e all’altro mostro sacro statunitense Kent Farrington (Landon, 63,750 dollari). Quest’ultimo nei giorni precedenti aveva annunciato il ritiro dalle competizioni della sua "numero uno", la celebre Gazelle, con la quale còlse, fra tanti allori, anche il GP Roma a Piazza di Siena. L’altro top rider italiano, Lorenzo De Luca su Scuderia 1918 Highlight W ha rimediato 14 penalità (36esimo posto) ed è chiaro come su questo "nuovo" cavallo abbia ancora parecchio lavoro da fare.

Il ricchissimo e lungo circuito Usa (4 gennaio-2 aprile 2023, 402 milioni di dollari di montepremi complessivo) prosegue e i nostri portacolori vi potranno cercare la messa a punto in vista della Fei Nations Cup di primavera. Sempre a Wellington, il GP Freestyle "tre stelle" nell’ambito dell’Adequan Global Dressage Festival è stato siglato dalla francese Morgan Brabancon-Habana Libre A (71,660%).

Paolo Manili