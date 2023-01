Budokan Institute da applausi: Nucerito e Belloni sul podio della gara giovanile di Jesi

Il Budokan Institute del maestro Francesco Di Feliciantonio dà spettacolo a Jesi (Ancona) conquistando una medaglia d’oro con Matteo Nucerito e un argento con Raul Belloni.

Quasi trecento gli atleti nelle Marche con i ragazzi del Budokan seguiti dal tecnico federale Ilenia Paoletti. In trasferta anche sei giovanissimi. E nella categoria riservata agli under 12, che non prevedeva una graduatoria finale per offrire a tutti la possibilità di divertirsi si sono messi in evidenza i giovanissimi Arianna Fazio, Greta Venturi, Mattia Vandini, Thomas Zanna, Carlo Roversi e Riccardo Biagiotti.