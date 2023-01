Bufera a Montreal, scoppia il caso politico per il tecnico Grande

Allenatore della squadra riserve annunciato e messo alla porta nel volgere di poche ore. Con tanto di pubblico mea culpa del presidente del CF Montreal, Gabriel Gervais, l’uomo a cui Joey Saputo ha delegato per intero la gestione del club, che martedì è andato davanti alle telecamere "per offrire le più sincere scuse a chi si è sentito offeso o turbato da questa nostra scelta, in cui abbiamo peccato di insensibilità". Ma chi è l’uomo che ha scatenato tutto questo putiferio? Sandro Grande, 45 anni, ex centrocampista di origini italiane che vent’anni fa ha vestito le maglie di Frosinone e Catanzaro prima di attraversare l’oceano, dove è stato, per due stagioni, un calciatore del Montreal, da cui fu già allontanato bruscamente nel 2009, dopo aver preso per il collo un compagno in allenamento. Un istinto ‘focoso’ che è all’origine di un altro, ben più grave episodio: quello che ha scatenato la valanga di proteste dei tifosi del Montreal e degli abitanti del Quebec dopo l’annuncio della sua nomina ad allenatore della squadra riserve della franchigia di Saputo.

Nel 2012, dopo l’attentato al ‘Metropolis’ di Montreal in cui fu presa di mira l’allora premier Pauline Marois del ‘Parti Quebecois’ (il partito degli indipendentisti del Quebec) e in cui perse la vita una persona Grande twittò: "L’unico errore che lo sparatore ha fatto è stato mancare il suo bersaglio: Marois! La prossima volta, amico! Io ci spero!". Grande ha sempre negato la paternità di quel tweet, ma non ha mai nascosto la sua ostilità verso gli indipendentisti della regione. Sta di fatto che la sua nomina ad allenatore della seconda squadra del CF Montreal ha fatto inevitabilmente sobbalzare sulla seggiola l’intera classe politica del Quebec, a cominciare dal primo ministro Francois Legault, che ha parlato di "nomina irrispettosa". Su tutte le furie non solo gli indipendentisti ma gli stessi tifosi del Montreal, che hanno tempestato di commenti negativi i profili social del club. La tempesta perfetta, che ha fatto capire a Gervais che era il caso di cospargersi il capo di cenere e fare dietrofront. Joey Saputo, invece, fin qui non ha proferito verbo. E anche in questo frangente i tifosi lo accusano di essere un proprietario un po’ ‘assente’.

Massimo Vitali