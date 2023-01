Buona la prima di Ranieri a Cagliari

Prima con ritorno in zona playoff per Claudio Ranieri: 2-0 al Como e Cagliari ora sesto. "Sono moderatamente soddisfatto, con questa vittoria abbiamo guadagnato autostima. Ma io metto l’elmetto e pedalo. So dove voglio arrivare, non mi interessa dove stavamo e dove siamo". In tribuna c’era anche Gianfranco Zola, venuto a trovare il suo amico ex compagno di squadra al Chelsea Dennis Wise, oggi amministratore unico del Como. Una rimpatriata con Ranieri, che allenò entrambi in Inghilterra. E per il tecnico romano, tornato in Sardegna dopo 32 anni, subito feeling rinato con i colori rossoblù: "Mi ha fatto piacere avere lo stadio pieno, vivo di emozioni, io ho chiesto di dare tutto sino al 90’, indipendentemente dal risultato". Tre punti, ma c’è da lavorare: "Complimenti alla squadra, quello che non è andato bene lo dirò alla squadra: ho registrato man mano quello che non mi piaceva sull’orologio. A me non piace mettere troppa pressione, ma c’era un’incognita: mi chiedevo, cosa avranno appreso in questi giorni? La squadra ha mostrato grande disponibilità". Il Cagliari si è imposto grazie alle reti di Pavoletti e Azzi.