La notte nera di Calafiori: un suo autogol decide la gara con la Spagna agli Europei 2024

Bologna, 20 giugno 2024 - Notte sfortunata per Riccardo Calafiori. Il difensore rossoblu, alla sua seconda partita consecutiva agli Europei, si è reso protagonista di uno sfortunatissimo autogol nella gara contro la Spagna, che ha regalato il passaggio di turno agli iberici.

Il risultato finale recita 1-0 per le Furie Rosse, con gli azzurri costretti a rimandare l’appuntamento con il passaggio del turno. Gli spagnoli, invece, sono aritmeticamente primi nel girone. Una partita difficile per l’Italia, che ha sofferto per tutta la gara le incursioni di Yamal e Nico Williams, salvati in più di un’occasione da Donnarumma.

Proprio un cross di Nico Williams all’inizio della ripresa è deviato nella propria porta da Calafiori, regalando così un meritato vantaggio alla Spagna. E dire, però, che nonostante le sfuriate degli spagnoli e la supremazia offensiva, Calafiori non aveva affatto sfigurato, imponendosi con personalità soprattutto in fase di possesso palla. Nel recupero, poi, non è riuscito il gol da favola al centrale, l’ultimo ad arrendersi con una semirovesciata nell’ultima azione nel recupero. Poco male per il difensore rossoblù, che sta comunque stupendo tutta Europa con le sue prestazioni e guadagnato la fiducia del ct Spalletti, per chi ancora non lo avesse seguito durante la stagione col Bologna. Intanto, Riccardo si giocherà insieme alla Nazionale il secondo posto nel girone lunedì contro la Croazia.