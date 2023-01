Calafiori può essere la sorpresa per la corsia sinistra, rifiutata un’offerta per Schouten

Potrebbe essere l’ex romanista Riccardo Calafiori (20 anni), l’acquisto a sorpresa per la corsia sinistra di difesa, mentre sul fronte uscite il mercato si muove ma non nella direzione auspicata dai rossoblù: è arrivata un’offerta di prestito con riscatto a 5 milioni per Schouten dal Feyenoord, prontamente respinta al mittente, mentre per Vignato e Kasius si attendono opportunità. Caccia aperta, invece, sul fronte terzino sinistro.

Contatti in corso, nella giornata di ieri, dopo un nuovo summit con la Fiorentina, che ha ribadito l’intenzione di non cedere Aleksa Terzic (23) almeno fino al termine della stagione.

Il talento nell’orbita dell’Under 21 azzurra è di proprietà del Basilea, che lo ha acquistato in estate per 1,5 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita, con contratto fino al 2025. Ci sarebbero i margini per impostare un prestito con obbligo di riscatto, a patto di vincere le resistenze del club svizzero, che non ha urgenza di cederlo a metà stagione. Le resistenze, al momento sono anche interne al Bologna, che riflette sul ragazzo, che ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro (rottura di tutti i legamenti, menischi e capsula) nel 2018, accusando un nuovo problema al collaterale nel 2019 e che in questa stagione ha perso diverse partite per uno strappo muscolare.

Il talento c’è, i dubbi riguardano la tenuta fisica: ma il Bologna si è preso un paio di giorni di tempo prima di decidere se tentare un affondo o meno.

Intanto, la Fiorentina ha rispedito al mittente l’interessamento per Terzic, l’Olympiakos ha dato disponibilità di cedere Reabciuk (24), ma solo a titolo definitivo per 3 milioni di euro e non in prestito, mentre la Roma offre Vina (25) e il Verona insiste nel pretendere 8 milioni per Doig, obiettivo della prima ora a questi patti irraggiungibile.

Così il Bologna riflette su Reabciuk e Vina, ma spunta anche la pista Calafiori per il ruolo di terzino sinistro, dove resta l’ipotesi di scambio con il Sassuolo tra Vignato e Kyriakopoulos, ma i neroverdi prima devono vendere. Vorrebbe vendere Sabiri la Samp, che accetterebbe uno scambio con Vignato, ma il Bologna cerca un esterno alto, acquisto che sarà rinviato probabilmente all’estate, vista la permanenza di Sansone.

