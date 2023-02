Calcio dilettanti Bologna, tutti i risultati e le classifiche

Il Progresso non è andato oltre lo 0-0 sul campo della Valsanterno

Bologna, 26 febbraio 2023 – Ecco tutti i risultati del weekend delle formazioni bolognesi dall’Eccellenza alla seconda categoria.

Eccellenza

Con le due bolognesi del girone A che si sono date battaglia sabato nel derby in anticipo (vinto 1-0 dal Sasso Marconi), ieri pomeriggio sono scese in campo le cinque nostre portacolori che militano nel raggruppamento B. Dopo la sconfitta contro il Medicina Fossatone, il Progresso di Franco Farneti si è reso protagonista di un altro mezzo passo falso dal momento che, a causa dello 0-0 sul campo della Valsanterno e della concomitante vittoria della Victor San Marino, ora i punti di distacco dalla capolista sono nove. Pareggio a reti bianche anche del Castenaso di Marco Gelli a Classe mentre il Medicina di Giangiacomo Geraci ha regolato 2-1 la Comacchiese grazie a Barbaro e a Sabbatani. Grande rammarico per il Granamica di Davide Marchini che, in vantaggio 4-0 a fine primo tempo sul campo del Tropical Coriano (reti di Caselli, Marchesi, Karapici e Finessi), ha subìto la rimonta nella ripresa fino al 4-4 finale. Sconfitta interna, infine, per il Bentivoglio di Nicola Galletti, ko 2-1 (momentaneo vantaggio firmato Fratangelo) contro il Sanpaimola.

Promozione

Dopo l’ottimo ruolino di sette vittorie consecutive, è arrivata una sconfitta per la capolista del girone C di Promozione, Zola Predosa. La formazione di Nicola Zecchi è infatti caduta 2-0 in casa contro il San Felice. I punti di vantaggio sul Faro Gaggio (che ieri non ha giocato contro l’Atletico Spm per la neve caduta sul ‘Vito Romagnoli’) restano otto, ma i gaggesi hanno la possibilità di riportarsi a meno cinque in caso di vittoria nel recupero contro il team modenese. L’altra buona notizia, sia per lo Zola che per il Faro, è rappresentata dalla sconfitta della terza forza del campionato Atletic Cdr Mutina sul campo della Quarantolese. Il Trebbo, quarto, ha battuto 2-0 il Porretta grazie a una doppietta di Cini mentre il Fossolo (Crisci e De Luca) ha impattato 2-2 sul difficile campo del X Martiri dopo essersi trovato sotto 2-0. Il match dell’Msp a Castelnuovo è stato rinviato per neve mentre il fanalino di coda Vadese Sole Luna, ormai condannato alla retrocessione, è caduto 2-0 a Camposanto. Nel girone D, continua il momento magico dell’Atletico Castenaso: il team di Gianni Mazzoni ha battuto 2-0 (Di Salvo e Mezgour) l’ultima della classe Argentana e, grazie a questo successo, il sesto consecutivo, le lunghezze di svantaggio dalla capolista Massa Lombarda si riducono a sei. Importante vittoria anche dell’Osteria Grande (1-0 firmato Serra) sul difficile terreno di gioco del Reno mentre la Libertas Castel San Pietro (Petrullo) è stata sconfitta 2-1 in casa dei ferraresi della Portuense.