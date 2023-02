Bologna, calcio Eccellenza Promozione: il Medicina sgambetta il Progresso

Un momento della partita tra Progresso e Medicina Fossatone

Bologna, 19 febbraio 2023 – Progresso sconfitto tra le mura amiche dal Medicina Fossatone. Quell’1-0 rischia seriamente di vedere franare il sogno dei rossoblù di agganciare la vetta della classifica del girone B di Eccellenza, considerato che i punti di distacco dalla Victor San Marino, adesso, sono sei.

Il Bentivoglio, invece sorride, grazie alla vittoria per 3-2 sul Diegaro, sale così all’ottavo posto (a quota 39) e vede avvicinarsi la salvezza. Castenaso e Tropical Coriano pareggiano mentre il Granamica non passa con la Savignanese, il risultato finale si ferma sul 2-1.

Nel girone A, il Sasso mette in tasca un buon pareggio in casa del Formigine. Se la passa peggio l’Anzolavino che cade sotto i colpi della Piccardo e chiude 3-0.

Passando al campionato di Promozione, nel girone C lo Zola Predosa, con la goleada messa a segno ai danni del Monte San Pietro (6-1), ipoteca il titolo. Un aiuto anche dalla concomitante sconfitta del Faro a Casumaro. Ora i punti di vantaggio sono 8.



Buon pareggio anche del Trebbo a San Felice, con una rete da ambo le parti (1-1), mentre sia Porretta che Vadese vanno a ko tra le mura amiche da Castelnuovo e Quarantolese.