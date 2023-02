Calha, errore pesante. Passo indietro Lukaku

Onana 6. Può far poco sul gol, attento e piazzato in altre circostanze

Darmian 6. Non può contare sull’apporto di Dumfries. Difende bene e quando può prova a salire

De Vrij 5,5. Barrow gli sfugge con facilità, precipitoso e impreciso anche nei disimpegni (st Acerbi 5,5. Non fa meglio dei compagni di reparto)

Bastoni 6. Contiene come può il frizzante Orsolini e prova a innescare i compagni con cross interessanti.

Dumfries 5. Dovrebbe essere il motorino, non si accende neppure per sbaglio (st D’Ambrosio 5. Perde la palla che manda in porta Orsolini)

Mkhitaryan 5,5. Stanco e disordinato, si fa notare solo per un pericoloso tiro di sinistro. (st Barella 5,5. Non riesce a far cambiare marcia alla squadra)

Brozovic 5. Gioca a ritmi bassi ed ha poche idee. Così la regia è un disastro (st Carboni sv)

Calhanoglu 5,5. Torna mezz’ala ma anche lui è in confusione. Ha un’ottima chance in avvio di ripresa, ma tira alto

Gosens 6,5. Fra le poche note liete: sul campo pesante è a suo agio, serve palloni invitanti e prova a sorprendere Skorupski

Lukaku 5. Il gol col Porto aveva illuso tutti, ma resta un lampo isolato: fa movimenti sbagliati e dialoga poco con Lautaro. Non ha la cattiveria giusta nell’unica occasione che gli capita (st Dzeko 5,5. Una girata respinta dal portiere rossoblù e poco altro)

Lautaro Martinez 6. Di testa e di piede prova a spaventare Skorupski senza fortuna. I palloni giocabili se li va a prendere lontano dall’area con giocate di qualità.

Voto squadra: 5.

Inzaghi 5. La bruttissima copia dell’esplosiva Inter di Champions. Nulla funziona, i calciatori si muovono come se non si conoscessero. La scossa non arriva nè durante l’intervallo e neppure con i campi.

Giulio Mola