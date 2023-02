Camanni di bronzo in Portogallo

Un momento particolarmente esaltante e per il Team Ima San Mamolo Judo che vola in Portogallo, per il Grand Prix Internazionale Dong Dong. Paolo Camanni, atleta non vedente, una bella medaglia di bronzo. La seconda, per l’atleta del maestro Paolo Checchi, dopo quella conquistata ai mondiali. Mentre Paolo si metteva in evidenza in Portogallo, la squadra esordienti, a Civitanova Marche, conquistava ben 11 medaglie risultando così una delle migliori società.

Cinque medaglie d’oro con Stefan Hafner, Maia Stefen, Laura Maini, Emma Ronchetti e Sofia Pastore. Sono cinque anche gli argenti grazie al talento di Noah Rivetti, Adam Truglio Wadih, Letizia Maini, Davide Lucchetti e Giovanna Aiello. Medaglia di bronzo, infine, per Kevin Berardi.