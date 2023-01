Cambiaso, che involuzione. Orso fuori habitat

Skorupski 6,5. Non ha colpe sul gol di Felipe Anderson e mette tanti rattoppi a una fase difensiva sfilacciatissima. Non compie mai un vero intervento prodigioso, ma perché è sempre ben piazzato.

Cambiaso 4,5. Nel primo tempo su dieci immaginari palloni che tocca ne sbaglia undici: un primato alla rovescia. Dalla sua parte Zaccagni fa sempre festa. E non è che nella ripresa le cose cambino sensibilmente. Involuzione tecnica inspiegabile.

Soumaoro 6. Tiene botta, che in una serata storta come questa non è poco.

Sosa 4,5. Va bene la garra, va bene la personalità: ma a questi livelli non si può regalare un gol agli avversari come fa lui nel primo tempo tentando un dribbling sciagurato su Pedro. La fase difensiva è una collezione di orrori. E conta poco che si senta Beckenbauer quando imposta da dietro: per questi palcoscenici non è ancora pronto.

Lykogiannis 5. Il compitino …ino ino: troppo poco per lasciare il segno sulla partita. Non si ricorda una sua sgroppata offensiva: del resto la fase offensiva del Bologna forse ieri non era nemmeno prevista.

Schouten 5,5. Primo tempo impalpabile, condito dall’infelice idea di scodellare indietro a Sosa il pallone sul quale l’uruguaiano fa la frittata. Prima dell’intervallo serve un bel pallone a Orsolini (che spreca), nell’unica vera azione offensiva pericolosa dei rossoblù.

Aebischer 5. L’universale di Motta questa volta fa un buco nell’acqua nel ruolo di esterno d’attacco. A destra non sfonda mai.

Dominguez 5. Ruggisce nel primo tempo, dando l’impressione di essere dentro la partita. Strada facendo però si smarrisce, collezionando più ‘vaffa’ per l’arbitro che passaggi azzeccati. Troppo nervoso, rischia pure un cartellino arancione su Luis Alberto.

Moro 5. Un altro che parte benino ma si perde troppo presto. Nella ragnatela che costruisce (male) Motta il primo a restare intrappolato è lui.

Orsolini 5. Sembra quasi un accanimento ‘ad personam’ spostarlo sulla zolla sinistra, a lui poco gradita, e dopo un’ora, appena Motta gli riconsegna la fascia destra, sostituirlo. Nel dubbio ha un pallone nel primo tempo e lo spara alle stelle.

Barrow 5. Non attacca lo spazio, non fa sponde, non sa fare il centravanti. L’attenuante è che era la prima da titolare dopo l’infortunio.

Lucumì 5,5. Sfiora l’autogol di testa.

Medel sv. Entra, ringhia e si rompe.

Soriano 5. Mai visto.

Zirkzee 5. Impresentabile atleticamente. Almeno ha messo un po’ di minuti nelle gambe.

Pyyhtia sv.

Motta 5. Non sempre gli può riuscire la magata di incartare gli avversari. Zero tiri nello specchio, però, sono pochi. Poca come la voglia, vista certe scelte. di passare il turno in Coppa.

Voto squadra 5.

Baroni 6. Zaccagni al 37’ crolla in area rossoblù, ma non c’è contatto con i piedi di Cambiaso e Soumaoro: giusto sorvolare.

Massimo Vitali