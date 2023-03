Cambiaso ko, resta a Casteldebole

Dita incrociate per Andrea Cambiaso. Il laterale sinistro, in accordo con lo staff medico della nazionale, non ha risposto alla chiamata dell’Under 21, in seguito al risentimento all’inguine che lo ha costretto al cambio dopo appena 21’, nell’ultima sfida con la Salernitana. Niente Serbia (venerdì) e niente Ucraina (lunedì): la squadra riprenderà gli allenamenti venerdì, Cambiaso invece sosterrà in giornata gli esami che stabiliranno l’entità dell’infortunio e quindi dello stop. Si teme una lesione e quindi una possibile sosta forzata di 3 settimane, la risonanza magnetica confermerà o smentirà i timori.